Saganův přestup? Vliv sponzorů na příchod hvězd je ohromný

KOMENTÁŘ FRANTIŠKA RABONĚ | V souvislosti s Peterem Saganem a jeho případným přestupem do týmu Deceuninck-Quick Step se hodně mluví o tom, že by to chtěl i výrobce kol Specialized. A právě i díky tomuto případu se dá jednoduše a jednoznačně odpovědět na otázku, zda mají sponzoři velký vliv na příchod hvězd do jednotlivých týmů. Ano, stoprocentně.

Fungovalo to v podstatě už v době, kdy jsem u profíků jezdil já. A musím říct, že jsem z toho nebyl úplně nadšený. Když se vrátím o těch iks let zpět, tak se třeba stalo, že jsem se dozvěděl zprávu, že německý cyklista, který není úplně top, jezdí za francouzskou stáj a já jsem dostal zamítavé stanovisko, že mi nenabídnou smlouvu. A pak se ukázalo, že tým sponzorovala německá značka kol Focus a ti chtěli mít v týmu Němce. Takže tohle funguje už déle.

A u těchto hvězdných sportovců, v cyklistice třeba právě u Petera Sagana nebo v tenise Rogera Federera, je to vidět na číslech a firmy si to velmi snadno dopočítají.

Odbočím, abych to dokreslil. Naše firma obléká tým Mathieu van der Poela. Asi před měsícem jsme měli vyrobeno 300 dresů v designu holandského mistra a v den, kdy jsme to večer v šest oznámili, druhý den ráno v deset bylo všech 300 dresů pryč. A kdybychom jich měli tisíc, bylo by jich tisíc pryč. Sponzoři jsou si pak opravdu velmi jednoduše schopní spočítat, jak tyhle věci na trhu fungují. Díky sociálním sítím je vliv hvězd, jako je právě Peter, ohromný.

Proto si myslím, že jestli chce Ralph Denk trošičku blafovat a byl to záměr vypustit onu kachnu, tak se mu to může zle vymstít. Protože jestli se to takhle rychle přešaltruje do Quick Stepu, tak už nebude cesta zpátky.

Pokud zůstaneme u otázky peněz, je tady v případě angažování Petera Sagana ještě jedna nepříjemná věc pro manažera Patricka Lefevera z Deceuninck-Quick Step, na kterou je ale už za ta léta zvyklý. Pro něj nebude finančně únosné, obzvlášť v dnešní těžké době, udržet tak silný tým. Vždyť si vezměte, že před pár dny prodloužil smlouvu s Julianem Alaphilippem, Remca Evenepoela podepsal na dalších pět let, což je velmi nestandardní a je na tom vidět, jak moc si ho cení. A pak i ta další jména s tím, kde se pohybují platy takových hvězd…

Navíc tam má závodníka jako Kasper Asgreen, který si uvědomuje, že pokud vyhrajete závod jako Kolem Flander, můžete si říct o mnohem vyšší plat. Všichni ti kluci budou tvrdit, že nechtějí odejít. Protože kouzlo Wolf Packu (Vlčí smečky, jak si tým přezdívá) prostě funguje a je to vidět na mnoha případech, teď třeba Marka Cavendishe, kterému se tam daří.

Ale kariéru máte jenom jednu, a jestliže vyhrajete Flandry, manažer před vás položí nabídku, a teď si vymýšlím, třeba dva miliony eur od nějakého francouzského týmu nebo od Astany. Patrick Lefevere vám ale upřímně řekne, že jediné, jak s budgetem může naložit, je, že vám nabídne třetinový plat. Ti závodníci, a je to asi legitimní, si hodně rychle uvědomí: Ano, mám tady pár kamarádů, je to úplně super tým, ale touhle následující dvou nebo tříletou smlouvou se zajistím do konce života.

Takže si myslím, že je to neudržitelné. U Evenepoela je evidentní, protože pětiletou smlouvu kromě Pogačara nikdy nikdo nedostal, na koho sází. A také ta ostatní zmiňovaná jména, to je něco.

Autor je bývalý profesionální cyklista, v týmu Patricka Lefevera působil v letech 2012-13.