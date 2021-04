Hra o Sagana: Slovák je drahý, ale už ne tak dobrý jako dřív. Přijde přestup?

Je to spojení, které už většina fandů bere za samozřejmost. Peter Sagan a tým Bora-hansgrohe. Jenže jak se ukazuje, nemusí fungovat navěky. I cyklistika je velký byznys. Slovák nevykazuje výsledky jako dřív, plat je však stále astronomický. To se logicky jeho zaměstnavateli příliš nelíbí. Došlo tak k výměně názorů přes média a hned se mluví i o Saganově přestupu. Zájem by měl i Štybarův šéf. Jaké faktory zde mohou hrát roli? A čeho je vůbec Tourminátor ještě schopný? V zamčené části článku mimo jiné najdete i situaci dalších cyklistických hvězd, kterým letos končí smlouva.

Peter Sagan vstupuje do podzimu své kariéry. Toto prohlášení Ralpha Denka, šéfa týmu Bora-hansgrohe, jehož byl Slovák dlouhá léta klíčovou personou, vyvolalo poměrně velkou bouři, po jejímž uklidnění nemusí zůstat kámen na kameni. Německý boss totiž v rozhovoru pro média měl kromě této věty také prohlásit, že Sagan je jedním z nejlépe placených profesionálů v pelotonu. „A my teď musíme zvážit, zda si to stále chceme dovolit, či zda tyto peníze raději investujeme do mladších jezdců,“ řekl Denk v rozhovoru pro Kölner Stadt-Anzeiger.

Trojnásobný světový šampion, majitel sedmi zelených dresů pro nejlepšího sprintera Tour de France, vítěz dvanácti etap na Staré dámě a muž, který ovládl mimo jiné slavné klasiky Kolem Flander a Paříž – Roubaix, pobírá podle neoficiálních zdrojů plat ve výši pět milionů eur (zhruba 108 milionů korun) ročně.

Tento lukrativní kontrakt mu ale na konci letošního roku skončí. Na stole je tak nyní otázka, zda se Sagan s týmem, který vyrostl hlavně díky jeho výkonům a charismatu, domluví na další spolupráci, nebo půjde za lepší nabídkou. V reakci na zmíněný rozhovor byl na začátku dubna opatrný, když řekl, že jej nečetl a neví tedy, co přesně Denk prohlásil. Uvedl však, že se ve svých 31 letech rozhodně necítí být v podzimu své kariéry a vyslal Denkovi jasný vzkaz: „Jestli si myslí, že mé výhry pro tým nepotřebuje, budu tím prvním, kdo se poohlédne po týmu, který mě chtít bude.“

Sprinty už ne, klasiky ano

V případě bosse Denka se dá chápat jeho obchodní strategie, kterou může být stlačení Saganova vysokého platu. „Peter stojí velké peníze a za ty se předpokládá, že výsledky, které bude dělat, budou jiné než jedna vyhraná etapa na Katalánsku. Druhá věc ale je, že je potřeba přihlédnout k tomu, že podmínky