První oběť nových drsných pravidel. Diskvalifikace za odhozenou flašku!

Odřeniny a vykloubené rameno - i přes to Primož Roglič dojel do cíle • Profimedia.cz

Michael Schär jako by si hned uvědomil, že se provinil proti pravidlům... • Repro Twitter.com

Na první pohled to vypadá až příliš krutě, na druhou stranu o nových pravidlech všichni cyklisté věděli s dostatečným předstihem a mohli se na ně připravit. Zejména zákaz jízdy na rámové trubce při sjezdu byl řadou cyklistů přijat nelibě a patřičně okomentován. Nicméně pravidla jsou pravidla a od 1. dubna se musí dodržovat. A rozhodčí to hlídají.

Moc dobře to teď ví švýcarský jezdec ve službách francouzského týmu AG2R Citroën Michael Schär. Víc než sto kilometrů zbývalo do cíle monumentu Kolem Flander, když byl týmový parťák později třetího Grega van Avermaeta u mechanického vozu, a když se znovu vydal stíhat hlavní skupinu, cestou odhodil směrem k divákům prázdnou flašku na pití. Okamžitě si podle televizních záběrů také svou chybu uvědomil, ale už bylo pozdě. Když dojížděl ke skupině před ním, oznámil mu rozhodčí z motorky tvrdý verdikt.

Pro fanoušky jsou bidony velmi cenným artefaktem, jenže teď už by se k nim neměli dostat tak snadno. Nové nařízení totiž říká, že odpadky a bidony lze odhodit pouze v tzv. odpadkových zónách, které jsou po trati dost viditelně označeny. Případně je možné vrátit je do týmového auta. Pokud cyklisté úmyslně odhodí něco na jiných místech a rozhodčí je při tom vidí, tak jako v tomto případě Schära, následuje peněžní pokuta, ztráta UCI bodů a vyloučení ze závodu, pokud se jedná o jednodenní klání. V případě etapových závodů je postih odstupňován.

Flanderskou klasiku nedokončili vlastní vinou ani Belgičan Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) a Kazach Jevgenij Fedorov (Astana-Premier Tech). Ti byli diskvalifikováni za nebezpečné chování poté, co se už v úvodu závodu (240 km do cíle) postrkovali a ohrožovali tím i ostatní závodníky.

Tento konflikt začal, když se Kazach snažil dostat z čela skupiny do úniku, ale po zjištění, že se mu to nepodaří, vzal za brzdy, což ohrozilo těsně za ním jedoucího Vergaerdeho. Naštvaný Belgičan mu to poté oplatil žduchnutím, na které ještě pár okamžiků nato reagoval Kazach prudkou změnou směru. Celému tomuto incidentu, který i jeho přímo ohrožoval, nevěřícně přihlížel závodník týmu Borah-hansgrohe Lukas Pöstlberger.

Vše se navíc odehrálo v čele pelotonu, tedy v místě nejvíc sledovaném televizními kamerami, hned tedy bylo jasné, že se oba výtečníci trestu nevyhnou.