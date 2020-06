Kotal jedním tahem vyhrál zápas. Kanga a Dočkal můžou dál hrát spolu | iSport.cz

Říkal jsem si, proč jediný levonový záložník Karlsson hraje zprava? A pravák Hložek zleva? Vím, že je moderní, že levonohý hraje zprava, aby to měl do středu hřiště na střelu. Ale ve sprintu tihle hráči svojí slabší nohou neodcentrují. Musí si zaseknout, aby dali přesný míč svojí lepší nohou.

Venca Kotal je o poločase prohodil a tím podle mého vyhrál utkání. Karlsson dal nádhernou branku svou slabou nohou. Záhy se z druhé strany prosadil i Hložek.

Po prvním poločase jsem sám přemýšlel, co by se dalo udělat, aby Sparta zápas otočila. Přesně nad tímto tahem, jaký Venca (Kotal) udělal, jsem přemýšlel. Prohodil je o pauze a tím Sparta vyhrála. Jinak byl první poločas celkem vyrovnaný, i když Sparta měla více míč na kopačkách, ale neproměnila gólovou šanci. Karviná ano. Tím se dostala nahoru, byla sebevědomá.

Rychlé vyrovnání Karlssona po přestávce bylo klíčové. Pak byla Sparta psychicky nahoře a jasně lepší. Myslím si, že se zase dostává do pohody. Výsledkem, i předvedenou hrou, ukázala, že bude ještě bojovat i o třetí místo. I když jsem tomu už nevěřil. Když vidím výkonnost Jablonce, Baníku, Slovácka nebo Boleslavi, tak si pořád myslím, že má Sparta daleko nejlepší kádr a měla by ještě o třetí místo bojovat. I když se bude soustředit na pohár. Tam bude jednodušší se do Evropy dostat.

Ve středu hřiště vedle sebe nastoupili Kanga a Dočkal. Ukázalo se, že když těch pět hráčů vzadu, to znamená Sáček, Hancko, Štetina, Frýdek a Krejčí bude dobře bránit, tak mohou tihle dva záložníci hrát spolu. Když se jim dá volnost, jsou výborní, rozumí si. A podle mého i spolupracují, nejsou to nějací rivalové na hřišti. Klidně tak spolu mohou hrát i dál. Navíc se jenom potvrdilo, že Kanga musí hrát ze středu, ne z křídla. Sestava proti Plzni byla nepovedená, to bylo jasné. Teď byla naopak postavená dobře.

Faktem je, že defenzivu prověří další zápasy. Každopádně tahle obranná čtveřice je obrany schopná, i když branka Karviné byla taková... Ale to se stane. Jsou to hráči, kteří mají defenzivu v krvi, chtějí bránit. A Krejčí před nimi hrál taky dobře defenzivně. Má to svoji kvalitu a bude zajímavé sledovat obranu v dalším zápase.

Přiznám se, že se mi moc nelíbí, když video zpětně zasahuje do situací, které se, byť před gólem, stanou na druhé půlce hřiště. Sparta inkasovala po 35 vteřinách. Byl tam faul, ano. Ale je to složité. Rozhodčí faul nevidí, pustí to a lidi mimo hru, co nejsou na place, rozhodnou, že branka neplatí. To se mi nelíbí vůbec, to se přiznám.

Není to sporná situace v pokutovém území. Tohle prostě neberu. Jak se mýlí hráči na hřišti, mýlí se i rozhodčí. Do tohoto by si neměl nechat od videa kecat.

Zajímavé bylo, že se i mladý Karabec uvedl hned rychlým gólem. Toho hocha znám z dorostu, jen se ukazuje, že Sparta má mládež výbornou. Dokazuje to Hložek, nebo Drchal v útoku. Sparta líheň má. Vím, že chce hrát poháry, ale mladým se musí dávat šance. Je to složitější, chtějí hrát na výsledky, a mladí se těžko do sestavy dostávají. Ale Sparta má mládež vynikající.