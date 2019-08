Nejtragičtější sparťan Radakovič? A co takhle druhý Hovorka… | iSport.cz

U Davida Hovorky, jehož výkony byly jako na houpačce, bylo po dvou letech konstatováno, že to na Spartu zkrátka není. Dnes se přitom dá označit za oporu a jednoho z lídrů Slavie, která klepe na dveře Ligy mistrů a v lize během sedmi kol inkasovala jediný gól.

Může být Uroš Radakovič stejný případ? A proč by ne? Radakovič nepřicházel do Sparty z Olomouce jako zajíc v pytli. Sigma se s ním loučila těžce. Byl to pro ni stoper č. 1. Základní stavební kámen, vedle kterého vyrostl i Václav Jemelka.

Po roce, kdy se rodák z Bělehradu nevyvaroval několika kiksům, je Radakovičovo sebevědomí na nule. Nehraje svoji hru. Raději unáhleně odkopává balony. Viz první gól Liberce, který by nepadl, pokud by hráč s číslem pět zachoval chladnou hlavu a situaci vyřešil konstruktivně.

Jenže v současnosti je Radakovič na hřišti asi posledním hráčem, u kterého byste hledali známky jistoty a týmového leadershipu. Působí křehce, což je u hráče ve Spartě až zarážející.

Fanoušci mu dávají stejnou sodu, jakou od nich před časem dostával Ondřej Zahustel. Skoro to až vypadá, že roli „hromosvodu“ převzal právě Radakovič. Označení „nejtragičtější sparťan od dob Ondřeje Zahustela“, které se v neděli večer objevilo na sociálních sítích, je všeříkající.

Ale proč? Co se s tím perspektivním stoperem z Hané, kterého trenér Václav Jílek opěvoval, stalo? Důvody, které lze brát za relevantní, jsou dva. Buď je pětadvacetiletý obránce skutečně pod úroveň letenského klubu, nemá hlavu na tlak veřejnosti, na ustání vlastních chyb, nebo…

Nebo se historie bude opakovat a Pražané prožijí se svým stoperem další déjà vu.

Liberec - Sparta: Radakovič trestuhodně namazal Malinskému, ten propálil chybujícího Nitu