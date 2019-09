Když tři góly Spartě nestačí… Lafata by takovou Olomouc zadupal | iSport.cz

Guélor Kanga se v den svých narozenin vrátil do sestavy • Karel Kopáč/CNC

Ačkoliv Sparta proti Olomouci doma nastřílela tři branky, k výhře ji to stejně nepomohlo. Hosté z Hané, kteří byli maximálně efektivní, udeřili i potřetí. Z pěti střel dokázali vyrobit tři góly. Sparťané? Na branku pálili devětkrát a ještě třikrát do brankové konstrukce. Že to o lecčems vypovídá, je zřejmé na první pohled.