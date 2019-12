Místo boje rezignace. Proč Spartě zatím nevychází investice do Tetteha? | iSport.cz

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Sparťané slaví gól Martina Haška do příbramské sítě • Barbora Reichová / Sport

Martin Hašek poté, co rozhodčí jeho gól neuznal • Barbora Reichová / Sport

Fanoušci pražské Sparty si do Příbrami přivezli pyrotechniku • Barbora Reichová / Sport

Status problémového hráče, chcete-li flinka, není v případě Benjamina Tetteha žádnou novinkou. Dostal ho již v dobách působení v kádru Bohemians Praha. A nebyl dostatečně odstrašující, aby Spartu odradil od záměru zaplatit přibližně 20 milionů. Proč se tedy nyní na Letné diví? A proč má ghanský forvard výrazně daleko do Wilfrieda Bonyho, někdejšího oblíbence sparťanských fanoušků?

Nebýt práce trenéra Martina Haška, možná by Tetteh do Sparty ani nikdy nepřestoupil. Byl to právě dnes již bývalý kouč Klokanů, kdo odbourával jeho žalostnou životosprávu, učil jej příkladnému tréninku, a jak se má chovat profesionální fotbalista.

I díky jeho piplačce se před rokem a půl zdálo, že si rudí pořizují největší talent v Česku. Pro spoustu odborníků je Tetteh stále jeden z nejzajímavějších útočníků v lize, který může mít světové ambice. Když se optáte trenérů napříč ligovou scénou, drtivá většina vám poví, že je pro ně dvaadvacetiletý útočník svými schopnostmi či potenciálem dál než ve Spartě protežovaný Libor Kozák, ne-li jeden z nejlepších útočníků v lize.

Kde tedy vězí kámen úrazu?

Není náhoda, že Tetteh na Letné působil pod dvěma trenéry a oba se shodli, že hráčův přístup není ideální. Vždyť v minulé sezoně nebylo utkání, kdy by si Zdeněk Ščasný nepostěžoval na jeho tréninkovou morálku. Od léta má Spartu pod patronátem Václav Jílek a ani on si zrovna nelibuje nad Tettehovým přístupem.

Zatímco v Bohemians měl Hašek prostor se Tettehovi věnovat a chránit jej před všemi pastmi pro vrcholového sportovce, přestupem do Sparty se od rodáka z Accry čekalo, že dospěje. Péče ze strany trenéra již nebyla taková. Jílek navíc v této sezoně, kdy se mu opakovaně nedařilo složit fungující tým, nebral ohledy. Nutně potřeboval sbírat body. Cíle, kterému sportovní ředitel Tomáš Rosický také udělil, tedy zlepšování herního obrazu a posouvání jednotlivých hráčů ne vyšší výkonnostní level, šly stranou.

Zatímco Wilfried Bony, u jehož začátků byl Hašek také, a fanoušci na něj dodnes rádi vzpomínají, se díky své píli a cílevědomosti prodral až do Premier League, Tetteh doplácí na křehkou povahu. Přitom o něm mnozí experti tvrdí, že je ještě lepší.

Je zjevné, že v hráčově hlavě existuje červ, který mu při tvrdém konkurenčním boji nahlodává psychiku. Ghanský útočník ji bez mentální podpory nedává. Místo boje přichází rezignace. Nemít královský potenciál, zřejmě by si už dávno vyklízel svoji skříňku, nicméně ve Spartě věří, že tohle stále ještě není konečná.

Aby se však něco změnilo, musí chtít i Tetteh. Musí hodit všechny svoje vnitřní zklamání a křivdy za hlavu a začít znovu dokazovat, že on si zaslouží být číslo jedna. Dosud však svým laxním přístupem nedával tréninku maximum, což se projevovalo na jeho využití v zápasech i úsudku sportovního úseku.

SESTŘIH: Příbram - Sparta 0:1. Favorit s nulou vzadu, rozhodl Hašek

Příbram - Sparta: Tetteh se dostal přes Treglera a napálil břevno

Příbram - Sparta: Po centru Frýdka zakončoval Tetteh mimo