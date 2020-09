Plechatého zkouška dospělosti. Ukáže se jako stoper pro Spartu?

Pokud by se Lukáši Štetinovi během reprezentačního srazu nic nestalo, pravděpodobně by Dominik Plechatý opět zamířil hostovat do Jablonce. Nyní však před ním stojí výzva, kterou by ve svých 21 letech už měl přijmout a ukázat, že na Spartu zkrátka a jednoduše má.