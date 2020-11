Změny v Teplicích? Pozitivní zpráva pro český fotbal. Koncepce přebila impuls

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Váš klub se trápí. Nevyhrává. Má šest bodů ze sedmadvaceti možných, a i když byste se tomu před sezonou smáli, hrozí vám sestup. Teď tedy ještě ne, ale za pár měsíců rozhodně ano. A vy máte tu možnost něco změnit. Jen se do role sportovního ředitele vžijte a palčivou otázku si nanečisto zodpovězte hezky nahlas: „Co s tím mám dělat?“

Klasický český bafuňář by měl jasno. Podle zažitého manuálu by hledal impuls. Trenéra, který hned probudí i tu největší mrtvolu v kabině a hlavně doručí body. „Je jedno jak. Hlavně že nás, říkejme mu třeba Franta, zachrání v lize!“

Vachoušek takovou cestu odmítl. A zní to rozumně. Stačí se podívat na seznam jeho vytipovaných postav: Michal Bílek, ať už dostal v Česku jakoukoliv nálepku, by mužstvo naučil defenzivě, organizaci a zodpovědnosti. To jsou všechno atributy, které momentálně Teplicím schází. Navíc je to stále trenér, který vyhrál se Spartou double a českou reprezentaci dovedl na EURO do čtvrtfinále. Zdenko Frťala zase odvádí skvělou práci ve Fortuna národní lize s Hradcem a ve druhé sezoně za sebou útočí na postup.

To nejsou zrovna výkřiky do tmy. Oba však s díky odmítli. Může se stát. Ale žádnou paniku! V Teplicích si vše opět rozmysleli. A místo unáhlené varianty s koučem, který vás zachrání v lize, ale další podzim za něho hledáte náhradu, protože hecířství a skotačení s hráči na tréninku – logicky – není dlouhodobé řešení, vsadili na muže, o kterém se ve fotbalovém prostředí mluví s velkou úctou.

Bývalý obránce Arminie Bielefeld není zrovna „krizový manažer“ po vzoru Františka Straky, jenž před pár týdny nastartoval druholigový Třinec a převrátil by i „svoje“ Teplice.

O Kučerovi se ve fotbalovém prostředí mluví jako o koncepčním kouči, jenž si ke své smůle ukrojil na začátku trenérské kariéry až moc velké sousto. Rád pracuje s perspektivním kádrem a rozvíjí ho. Jeho bývalí svěřenci jej popisují jako přirozeného vůdce s autoritou, pedanta s lidskou tváří ale také rasa, jemuž nedělá problém naložit týmu kilometry běhu navíc za trest.

Zda ve finále Teplicím tento krok přinese úspěch a s případnou záchranou v lize přijdou i výsledky dlouhodobého ražení, se teprve uvidí. Nicméně český klub upřednostnil koncepci na úkor krátkodobé záležitosti. A ač by to fotbalová obec zrovna od Teplic čekala asi nejméně, je to po čertech konečně pozitivní zpráva pro celý český fotbal.

