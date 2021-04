Krejčí ve Spartě „Součkovatí“. Zabojuje ještě o (další) EURO?

Na EURO fotbalistů do 21 let patřil sparťan Ladislav Krejčí mladší k nejlepším hráčům „lvíčat“. Sotva se vrátil ze Slovinska, vyšvihl jeden z nejlepších výkonů v rudém dresu. Teplicím (7:2) nasázel tři góly za poločas. Pokud bude mít jeho forma i nadále vzestupnou tendenci, může se Jaroslavu Šilhavému narýsovat nečekaná varianta.

Dvěma přesnými hlavičkami a s přehledem uklizenou penaltou zkompletoval hattrick za poločas. Proti Teplicím. Jedné z nejhorších obran v celé lize. To samozřejmě na premiérovou nominaci do reprezentace a účast na EURO nestačí.

Jenže výkony Ladislava Krejčího mladšího mají vzestupnou tendenci. Po příchodu na Letnou měl zamířit na hostování, aby se obehrál. Místo toho se téměř hned usadil v základní sestavě Václava Jílka a nevyndali jej z ní ani Václav Kotal či současný kouč Pavel Vrba.

Progres nastínil univerzální voják už během podzimních zápasů Evropské ligy, kdy musel zaskakovat na pozici stopera. A to samé si střihnul i ve Slovinsku s jednavacítkou. Žádné výmluvy. Ale kladně hodnocené výkony. Spousta expertů označila Krejčího za jednoho z nejlepších hráčů české výpravy.

S mírnou nadsázkou se dá říct, že brněnský rodák trochu „Součkovatí“. Co si pod tím pojmem vyložit? Ve FORTUNA:LIZE je produktivní. V aktuálním ročníku nastřádal už osm branek. Navíc zápas od zápasu ukazuje herní přehled, nedělá mu problém hrábnout do defenzivy a slušně rozehrát balon spoluhráčům do lepších pozic. V těle mu navíc koluje krev přirozeného lídra. Pokud by se zcela vyhnul zákeřným dohráváním soupeřů, nelze stále ještě 21letému fotbalistovi moc co vytknout.

To už by mohl být pro Jaroslava Šilhavého zajímavý materiál ke studiu. Záskok podobného ražení za současnou oporu West Hamu národní tým zkrátka nemá. I když je konkurence na pozici kolem středového kruhu ohromná. Tomáš Souček, Alex Král, Vladimír Darida, Tomáš Holeš či David Pavelka. Ti všichni mají před přidrzlým sparťanem náskok. A minimálně čtyři si na evropský šampionát kufry určitě zabalí.

Pokud si však Krejčí udrží dobrou výkonnost i v těžkých bitvách proti Slavii či Plzni, stane se jeho pozvánka na předturnajový kemp regulérním tématem.

Jestliže hlavním bodem posledních dní bylo, zda se na „velké“ EURO probojují mladíci Adam Hložek či David Zima, nakonec to může být právě důrazný levák, kdo se stane nenápadnou kometou, jež oslní Jaroslava Šilhavého.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hložek, 13. Ladislav Krejčí ml., 24. Ladislav Krejčí ml., 29. Ladislav Krejčí ml., 53. Knapík (vl.), 60. Polidar, 61. Wiesner Hosté: 21. Jukl, 81. Žitný Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka (75. Vindheim), Polidar – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. (66. Trávník) – Wiesner, Dočkal (C) (61. Karabec), Plavšić (61. Moberg Karlsson) – Hložek (66. Novotný). Hosté: Němeček (46. Grigar) – Hyčka (38. Černý), Mazuch (38. Gabriel), Knapík, Droehnle – Mareček (85. Ljevaković), Kučera (C) (71. Žitný) – Kodad, Jukl, Moulis – V. Vukadinović. Náhradníci Domácí: Heča, Souček, Vindheim, Trávník, Novotný, Karabec, Moberg Karlsson Hosté: Ljevaković, Černý, Trubač, Žitný, Gabriel, Vachoušek, Grigar Karty Hosté: Jukl Rozhodčí Machálek – Horák, Kubr Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

