Gning je atrakce, ale ne kvůli barvě pleti. Ať si Hradec dá před nový stadion ceduli

BLOG JAKUBA DVOŘÁKA | Zjevné opičí hučení. Výkřiky: Negře, čmoude, ty černej… Na fotbalovém utkání. Proč? Protože má Abdallah Gning jinou barvu kůže a z pohledu vybraných hradeckých fanoušků je to něco, za co si zaslouží urážet. Přesně těch, pro které se staví jeden z nejmodernějších stadionů v republice.

Od příchodu na Stínadla patří k nejlepším hráčům Severočechů. I v sobotu odpoledne dělal Abdallah Gning „votrokům“ v mladoboleslavském azylu velké potíže. Trefil tyč, po faulu na něj hosté zahrávali pokutový kop. Byl aktivní. „Dělal si s námi, co chtěl,“ uznale pokýval trenér Miroslav Koubek po utkání.

Ale u hradeckých fanoušků to za svůj herní projev pořádně slízával. Jakmile, v jejích očích ochotně, upadl na trávník či se domácí příznivci dožadovali karty za některý z nedovolených zákroků, kromě vulgárních výrazů několikrát vytryskly z úst vybraných jedinců i rasistické urážky.

Vyfasoval nálepku a jejich logikou sem nepatří. Chtěli by ho vyloučit z jejich společnosti „lepších“ lidí kvůli tomu, že přijel z Afriky.

Ne, to fakt není normální v roce 2022.

Shodou okolností byl senegalský forvard v sobotu jeden z nejlepších hráčů na hřišti. Dělá věci jinak. Má svůj styl řešení situací. Zajímavou techniku i zrychlení. Baví celou FORTUNA:LIGU. Troufám si tvrdit, že roste pro lepší klub než jsou Teplice. Hradec takového hráče nemá… Ale jeho příznivci se přesto ponížili k tomu, že jej odsoudí podle barvy pleti. A je to! Hotovo! To jsme mu to nandali!

Už v létě Gningovu situaci ve Vlašimi sondovala Slavia, která má soupisku propšikovanou africkými či brazilskými hráči. Jsou jejím oporami, fanoušci je zbožňují. A právě v týdnu generální manažer „votroků“ Richard Jukl pronesl, že po slávistickém Edenu bude Hradec mít nejlepší stadion v republice.

Nechci mu fušovat do řemesla, ale možná by stálo za to před ním postavit ceduli s nápisem: Omezencům vstup zakázán!