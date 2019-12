V Bulharsku si Vrba polepší. Jde o odměnu za špičkovou práci v Plzni | iSport.cz

Po avizovaném konci v Plzni Pavla Vrbu žádné prázdniny nečekají. Nevrátí se však do Baníku, což by si většina jeho fanoušků toužebně přála, nebude čekat ani na to, až se po Pavlu Hapalovi případně uvolní místo u slovenské reprezentace. Kdepak. Další výzvou úspěšného trenéra bude bulharský Ludogorec Razgrad, osminásobný šampion a čerstvý účastník vyřazovací části Evropské ligy.