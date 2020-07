Pardubice jsou v lize zaslouženě. Brnu a Hradci ukázaly, jak se dělá fotbal | iSport.cz

Jelikož vedly druhou ligu prakticky stylem start-cíl, není postup Pardubic do nejvyšší soutěže šokem. A vlastně ani žádným překvapením, v tomto východočeském klubu totiž dělají fotbal dobře. Proto vypálili rybník nejen rivalům z Hradce Králové, ale i Dukle, Jihlavě a hlavně Zbrojovce Brno, která na zaváhání červenobílých čekala marně celé jaro. A teď musí doufat, že dostane šanci na reparát v baráži.

Fotbal v Pardubicích si historicky prošel mnoha peripetiemi, stačí třeba vzpomenout nepovedenou epizodní spolupráci s pražskou Spartou, z které neměla prospěch ani jedna strana.

Červenobílý klub se poté vydal svou cestou, která jej v sobotu dovedla až do nejvyšší soutěže. To je v konkurenci bohatších, tradičnějších a mocnějších soupeřů v podobě Brna, Dukly, Hradce Králové či Jihlavy mimořádný úspěch.

„V každém případě chci říct, že emoce jsou to obrovské, jsem naměkko. Chceme poděkovat všem, kteří se o to tady starali, ale hlavně chci obrovsky smeknout před klukama, jak si sedli v kabině. Víte sami, že dva v manželství se nedokážou dohodnout a rozvádějí se, ale tady si sedlo třicet lidí jak prdel na hrnec a táhli za jeden provaz,“ uvedl šťastný trenér Jiří Krejčí. „Někdy se to tak schumelí a vznikla z toho tahle parádní jízda. Za celou sezonu jsme nezažili krizi.“

Opět se ukázalo, že ze všeho nejdůležitější je správná sportovní strategie, kterou naplňují lidé na svých místech. Sportovní manažer Vít Zavřel poskládal se zkušeným koučem Krejčím tým, v němž matadory Jana Jeřábka, Pavla Černého či Tomáše Čelůstku doplnili talentovaní Michal Hlavatý, Tomáš Solil a Pavel Zifčák, esprit tomu pak dodali Brazilci Ewerton a Cadu.

A byl z toho postupový mix, který se mezi elitou nemusí vůbec ztratit. I když bude hrát svá domácí utkání v azylu v Mladé Boleslavi.

„Kdybych měl zmínit klub, který mě inspiruje, tak budu možná historicky koukat na to, jak se postavila na nohy Plzeň. Ale na druhou stranu si furt pojedeme svoji cestu. Máme dobrou mládež, jsme realisti, víme, že to nebude vůbec jednoduché, ale věříme tomu, že tým, který tady je, je schopen první ligu hrát,“ prohlásil majitel pardubického klubu Vladimír Pitter, který se nedávno neúspěšně pokoušel vstoupit i do hokejového Dynama.

Nakonec mu však chuť spravil fotbal.