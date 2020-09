Splněná povinnost, nic víc. Plzeň navíc čeká stejný úkol za týden znovu

Radost Zdeňka Ondráška a Aleše Čermáka poté, co první jmenovaný proměnil penaltu proti Sönderjyske • Pavel Mazáč / Sport

Zatímco Liga mistrů představovala tentokrát pro Plzeň spíš sen, účast v základní skupině Evropské ligy je pro klub sportovní i ekonomickou nutností. Tím spíš, že los byl tentokrát k českému vicemistrovi hodně shovívavý. Viktorii přidělil průměrný dánský tým, navíc na domácím hřišti, což je i bez diváků samozřejmě velká výhoda.

Po rozpačitém začátku domácí potvrdili roli favorita, výsledek mluví jednoznačně. A fakt, že se pod něj coby autoři gólů podepsaly tři letní posily, je příjemným bonusem navíc. Celý klub by to po nepovedeném vstupu do sezony mělo ještě víc uklidnit.

Plzeň nicméně vyřazením Sönderjyske splnila povinnost, nic víc. A musí to zopakovat i za týden v Izraeli nebo ve Skotsku, kde to asi bude o poznání těžší.

Už předem je přitom jasné, že žádné alibi nepřijímá.