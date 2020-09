Fillo hrál v Teplicích zápas-blbec. Ale postavil se k tomu jako chlap

Z pohledu zkušeného fotbalisty to byl klasický zápas-blbec, který člověka potká tak jednou za kariéru. Vlastní gól si Martin Fillo vstřelil málem už v prvním poločase, tehdy ho však ještě perfektním reflexním zákrokem vysvobodil gólman Jan Laštůvka. Pak šel pravý bek Baníku už ve vápně do ostrého souboje s Pavlem Moulisem, po kterém domácí vehementně reklamovali penaltu – a kdyby se pískala, nikdo by asi neřekl ani popel. Nakonec však fotbalový bůh odměnil Teplice za větší snahu i kvalitu vítězstvím, o kterém rozhodl Fillo prudkou hlavičkou do vlastní brány.

Nešťastný hrdina zápasu byl v tu chvíli jasný.

Takoví přitom po zápase ve FORTUNA:LIZE na rozhovory nechodí, byť jejich pohled i pocity jsou samozřejmě žádané a zajímavé. Buď žádost médií rovnou jadrně odmítnou, nebo to na ně tiskový mluvčí jejich klubu pro jistotu ani nezkusí. Části z empatie a ohleduplnosti, větším dílem však z pohodlnosti a někdy i zbabělosti.

Fillo se však po svém nepovedeném představení v Teplicích neskrýval, nebyl dlouho ve sprše nebo naopak už v autobuse, což jsou v těchto případech nejobvyklejší výmluvy. Bez cavyků napochodoval do tiskového střediska a ve videokonferenci online upřímně zodpověděl všechny nepříjemné dotazy čtyř připojených novinářů. Jiné ostatně logicky ani nepadly.

„Cítím se mizerně, pocity jsou to hrozný. Pak mě ještě trenér sundal. Hrozně to mrzí a bolí. Byl to pro mě hororový zápas,“ přiznal otevřeně. Mluvil skutečně poutavě.

Ke své situaci se čtyřiatřicetiletý fotbalista postavil čelem jako chlap, což v tuzemsku není vůbec obvyklé, spíš hodně vzácné. A za to zaslouží Fillo ocenit.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58. Žitný, 75. Fillo (vl.) Hosté: 60. de Azevedo Sestavy Domácí: Grigar – Černý, Heidenreich, Mareček – Hyčka, V. Vukadinović (90. Radosta), Kučera, Trubač (66. Shejbal), Žitný (90. Ljevaković) – Moulis, J. Mareš (C) (72. Knapík). Hosté: Laštůvka (C) – Fillo (80. Jirásek), Svozil, J. Pokorný, Fleišman – de Azevedo, Jánoš – Kuzmanović (80. O. Šašinka), Daniel Tetour, Holzer (62. Mu. Tijani) – Zajíc (46. Potočný). Náhradníci Domácí: Plachý, Ljevaković, Knapík, Shejbal, Radosta, Baftijar Hosté: Budinský, Azackij, Kaloč, Jirásek, Potočný, Šašinka, Tijani Karty Domácí: Mareček, Žitný, V. Vukadinović, Grigar, Ljevaković Hosté: J. Pokorný, Svozil Rozhodčí Julínek – Podaný, Dohnálek Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

Teplice - Baník: Fillo si srazil rohový kop do vlastní sítě, 2:1 pro Skláře!