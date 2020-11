Suspendace je málo. Julínek i Proske by z fotbalu měli zmizet nadobro

BLOG JAKUBA KONEČNÉHO | Pavel Julínek i VAR Zbyněk Proske v neděli hrubě chybovali, když nařídili proti Bohemians penaltu, z níž vstřelila Karviná vítězný gól. Zřejmý fakt, který byl jasný každému, kdo ruku Tomáše Necida viděl, oficiálně ratifikovala ve svém komuniké i nová provizorní komise rozhodčích FAČR. A její člen Jiří Kureš redakci iSport.cz přiznal, že oba pánové mají zastavenou delegaci. To je však málo. Pokud to český fotbal myslí se svou obrodou skutečně vážně, musejí z něj Julínkové a Proskeové co nejrychleji zmizet. Úplně nadobro.