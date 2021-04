Havel na Hrad? Plzeňský bek chytil (téměř) reprezentační fazonu

Trenérova práce se hodnotí třeba i podle toho, zda se pod ním hráči zlepšují. O mnoha hráčích Plzně se to sice říci nedá, nicméně na Milana Havla to platí stoprocentně.

Adrian Guľa má v poctivého a nadupaného fotbalistu stoprocentní důvěru, i proto se v zimě pakoval na hostování do Mladé Boleslavi zkušený Radim Řezník. A Havel, který nemá momentálně v kádru Viktorie rovnocennou konkurenci, jen kvete. Dynamický fotbalista zatím vynechal v tomto roce jen zápas s Libercem (0:2) kvůli žlutým kartám, jinak by si bez něj nelze sestavu představit.

Co pro něj v interním souboji s o šest let starším Řezníkem rozhodlo? Především naběhané kilometry ve sprintu, tedy schopnost, která drtivé většině hráčů v plzeňském kádru schází. I Řezník časem zpohodlněl, útok nepodporoval tak často jako dřív. To Havel nespekuluje, jde do jednoho náběhu za druhým, třeba v sobotu proti Slovácku byl k neudržení.

V přímém souboji s konkurentem o pohárové příčky však vynikl i jeho největší nedostatek – špatné řešení finální fáze. Havel se sice dostane do soupeřova vápna, ale zde často volí chybně, takže tým má z jeho aktivity pouze malý užitek. Nejlépe to dokladují čísla – v této sezoně FORTUNA:LIGY má zatím hubenou bilanci 1+1. Jeho rozhodující gól ve středečním semifinále MOL Cupu s Teplicemi tak byl výjimečná událost.

I tak se dá však říct, samozřejmě kdyby v národním týmu neměli místo pod penzí Vladimír Coufal s Pavlem Kadeřábkem, že hraje téměř v reprezentační formě.

