Z krásného snu je noční můra. Proti Spartě bude Bílek hrát o důvěru

Šokující vyřazení z pohárové Evropy ještě Michal Bílek ustál, byť v minulosti po nesplnění tohoto základního cíle trenérské hlavy v Plzni padaly. Jenže porážka na půdě Hradce Králové dostává kouče Viktorie do prekérní situace. Pokud by nezvládl příští zápas se Spartou, reálně by hrozilo, že se sezona červenomodrých rychle zvrtne do útlumu, který poslední dva podzimy prožívali pod Pavlem Vrbou i Adrianem Guľou. Třiapadesátiletý trenér bude hrát proti klubu, v němž slavil úspěchy coby hráč i trenér, o svoje jméno. A možná i o místo.