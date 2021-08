Bílek po vyřazení: Strašné zklamání. Dopad na klub? To není otázka pro mě

Jak mohlo dojít k vyřazení?

„Na začátku jsme měli šanci Chorým, když šel sám na bránu, bohužel jsme neproměnili, potom inkasovali, soupeř si v úvodu vytvořil tlak, přesto jsme v první půli měli několik brankových příležitostí, které jsme neproměnili. Ve druhé půli jsme se k ohrožení branky prakticky nedostali, ale dotáhli jsme to do prodloužení. Tam jsme bohužel neuhlídali standardku a dostali třetí gól.“

Proč nešel do hry druhý útočník Beauguel, když jste hráli proti deseti?

„Bogy nastoupil až na konci zápasu, protože měl zdravotní problémy a netroufl si hrát delší časový úsek. Soupeř šel do deseti, my jsme chtěli míče dostat do stran, aby chodily centry do vápna. Bohužel jsme se k tomu nedostali.“

Věděli jste, co tenhle zápas znamená pro budoucnost klubu. Jak to nyní vypadá v šatně?

„Přáli jsme si, aby to vyšlo v náš prospěch, jsme všichni strašně zklamaní. To je jediné, co teď k tomu můžu říct.“

Proč jste zůstali ve druhém poločase tak pasivní?

„Věděli jsme, že kvalitu mají, jsou tam zkušení hráči. Udělali jsme střídání, ale nevedlo to k tomu, že bychom hru uklidnili a udrželi míč. Nedostali jsme se tolik do hry, jak jsme sami chtěli, nebyli jsme nebezpeční pro soupeřovu branku. Nevím, jestli v tom byla naše nezkušenost, mohlo to být i tím, že nám docházely síly i kvalitou souepře. Chvílemi dobře držel balon, vytvořil si určitý tlak.“

Hrála roli bouřlivá atmosféra?

„Atmosféra byla fotbalová, pro domácí to byla velká výhoda, hnali je dopředu. Po druhé brance to pro nás bylo hodně složité. Ke konci proti deseti je škoda, že jsme si nevytvořili žádnou slušnou pozici nebo příležitost. Měli jsme tlak, ale nic si nevytvořili.“

Jak vznikl faul před třetí brankou?

„Bylo to přes celé hřiště, přesně jsem neviděl, co se tam stalo. Neuhlídali jsme tam standardní situaci, to byla velká chyba.“

Co se teď bude dít v klubu?

„Jsme všichni zklamaní, hráči, trenéři, vedení klubu, to je pochopitelné. Vedli jsme po prvním zápase 2:0, měli to dobře rozehrané. Dneska jsme prohráli a nevyšlo to. Jaký dopad to bude mít na klub, to není otázka na mě, nevím.“