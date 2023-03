Bayern potvrdil Tuchela, hráči reagovali. Nagelsmann v létě do Realu?

Malá krize a hned rošáda. Vedení Bayernu Mnichov potvrdilo změnu na trenérském postu. Včera dopoledne do kanceláří v tréninkovém centru dorazili snad všichni, co mají v klubu nějakou váhu – pochopitelně včetně nejvyšších šéfů Olivera Kahna a Hasana Salihamidziče. Téma diskuzí bylo jasné a večer klub dohady potvrdil. Kouč Julian Nagelsmann (35) skončil a od pondělí povede mužstvo Thomas Tuchel (42). Smlouvu podepsal do června roku 2025. Na změnu už reagovali hráči Bayernu i konkurenti mnichovského klubu.