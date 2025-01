Krize Barcy, kapitán tepal do týmu. Expert: Češi tam mají budoucnost

Je to mizérie, kterou basketbalová Barcelona dlouho nepamatuje. Ve čtrnáctém kole španělské ACB ligy padla v katalánském derby na palubovce poslední Girony 90:91. Kdyby nyní končila základní část tamní soutěže, tým Tomáše Satoranského a Jana Veselého by ani nepostoupil do play off. V Eurolize přitom španělský gigant rovněž levituje na hraně. „Mnohokrát jsme si to vyříkali, ale nic se nezměnilo. Talent nestačí, musíme hrát víc jako tým,“ lamentoval kapitán Barcy Álex Abrines.

Každoročně patří mezi jasné favority Euroligy. Jedná se o jednu z nejblyštivějších basketbalových značek starého kontinentu. O to více může český basketbal těšit, že za Barcelonu už nějaký ten pátek nastupují Tomáš Satoranský a Jan Veselý. Jenže právě probíhající sezona je v podání Blaugranas jedna velká bída.

Ve španělské lize mají Satoranský a spol. bilanci sedmi výher a osmi porážek. V tuto chvíli jim patří až devátá příčka s propastným mankem na vedoucí duo z Valencie a Málagy. V Eurolize je situace obdobná.

Zatím se zdá, že sázka na projekt kouče Joana Peňarroyi příliš nevychází. „Jsme v háji. Je to nečekaná situace. Pochybnosti chápu, ale myslím si, že lidé v klubu za mnou stojí. Musíme pokračovat v tvrdé práci,“ nechal se slyšet španělský kouč po dalším nezdaru.

Drtivá většina slov přitom působí jako klišé. Vypadá to, že muž, který v letech 2020 a 2021 dvakrát za sebou ovládl s celkem San Pablo Burgos Ligu mistrů, narazil na svůj limit, což si myslí i bývalý kouč české reprezentace a basketbalový expert Michal Ježdík.

„Nevím, jaké možnosti Barcelona v létě měla. Kdo byl volný a kdo by hlavně do prostředí tak obrovského tlaku chtěl jít. Že angažovali Peňarroyu mě překvapilo. Odvedl kus práce v posledním angažmá v Baskonii, ale taky tam nakonec vlastně neuspěl. V létě přicházel do ještě komplikovanějšího prostředí,“ hodnotil Ježdík.

Duel v Gironě příliš nepřipomínal střetnutí euroligového zástupce s týmem z chvostu španělské ligy. Ještě necelé čtyři minuty před koncem Barca vedla o deset bodů. Došlo ale na další nevysvětlitelné selhání. Domácí Ike Iroegbu krkolomnou střelou otočil necelé tři sekundy před závěrečným klaksonem na konečných 91:90.

Do zápasu nezasáhl už potřetí v řadě Veselý, naopak Satoranský odehrál necelých dvacet minut, ale ani jeho sedm bodů, pět doskoků a pět asistencí k výhře nepomohlo. Utrpení je o to větší, že na vlas stejným výsledkem, akorát po prodloužení, Barca padla i v předchozím utkání doma s Joventutem Badalona.

„Situace není špatná teď, trvá to už dlouho. Mrzí mě to hlavně kvůli našim fanouškům. Nemám slov, my snad neumíme hrát. Je to směšné. Nejsme schopni pochopit, co tenhle znak znamená,“ ukazoval kapitán Abrines na logo Barcelony v upřímné promluvě po zápase.

Nejhorší krize od vzniku ligy

Nejvíc Barcu trápí, že nezvládá vyrovnané koncovky. V týmu je přitom celkem devět hráčů, kteří v kariéře okusili NBA. Přesto si někdy počínají jako nezkušení školáci.

Kromě zraněného TOP střelce Nicoláse Laprovittoly jsou čeští hráči nejstaršími členy barcelonského kádru. Jenže ani jejich zkušenosti nestačí na rozpačité výsledky v této sezoně. Deník Mundo Deportivo dokonce současnou krizi klubu označil za nejhorší od vzniku ACB ligy v roce 1983.

„V jakémkoliv kádru, který má ambice, potřebujete zkušené hráče, kteří respektují tým a trenéry. Ztělesněním těchto charakteristik jsou Tomáš i Honza. Kolem takových hráčů se pak tvoří tým té střední a mladší generace, takže věřím, že nadále svou budoucnost mají v Barceloně,“ řekl pro deník Sport Ježdík.

A pokračoval: „Velkokluby, třeba i ve fotbalové Premier League, dbají kromě jiného na jednu věc, která u nás ve střední Evropě není běžná. Tou je fanoušek. Myslím si, že obrovský tlak, aby se něco stalo, přijde hlavně od příznivců. Barca potřebuje krátkodobý až střednědobý lék. Podle mě se bude přemýšlet o trenérském postu a příchodu skórujícího hráče. Z pohledu čísel je to skutečně možná největší klubový pokles za posledních dvacet let,“ doplnil Ježdík.

Zároveň někdejší reprezentant a trenér upozornil, že ve Španělsku by současná krize Barcelony mohla zvýšit poptávku po nejvyšší soutěži. V úplně dobrém rozpoložení totiž není ani Real Madrid. „Krizi Barcelony si dejme do souvislostí s Realem, který se ve španělské lize pohybuje kolem pátého místa. To, že oba tyto velkokluby ztrácejí, je velmi zajímavý příběh pro celou ligu. Soutěž se totiž vyrovnává a stoupá divácký zájem. Celkově pro ACB ligu je v tom potřeba vidět i určitá pozitiva.“