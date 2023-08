Spartu straší předkola. Slavia v nich už umí chodit, protože se poučila

A v tom byl a je zásadní rozdíl mezi největšími aspiranty na titul. Jasně, soupeři se nedávají srovnávat. To, co předváděli při vší pokoře ukrajinské celky v Edenu, není na to, aby se dostali do Evropské ligy, to byl spodek naší ligy. Jenže z jaké části je to nekvalita protivníka, jehož hráči mají bohužel i jiné starosti a z kolika procent snaha Slavie dávat branky a dupat od první do poslední minuty? Vše má vývoj, Slavia je ostřílený evropský tým, a hlavně také ošlehaný řekněme slavnými prohrami. APOEL, Ferencváros, Midtjylland. Tři zátarasy ke slávě. Viděl jsem všechna klání a myslím, že tým z Kodaně byl lepší než zmíněné celky v době, kdy vystavily stopky.

Není to obhajoba Sparty ani hanobení Slavie, je to fakt, že k nastavení na boje o hlavní soutěž se musíte propracovat. V tom je Slavia jednoznačně dál. Laciné chyby ji kdysi stály postupy stejně jako nyní Spartu. Před šesti lety by čtvrteční sešívaný večer třeba dopadl stejně jako odveta s APOELEM, tedy bezvadným startem bez rychlé trefy přecházejíc v platonický bezzubý tlak k bezbrankovému zklamání. Jenže tím si Slavia prošla. Sparta má za sebou všem známé krachy, jenže nestabilita v kádru minulých let jí nedovolila zažít poučení.

Ne, pokud by Sparta neotočila dvojzápas se Záhřebem, nejde mluvit o štěstí, nebo o tom, že jste hráli s Kodaní sakra dobrý zápas, bude to potvrzení, že Sparta ještě nevyspěla. Ale poučit se z toho dá. Slavia kolapsy, ztráty koncentrace, vypadnutí už má za sebou. V téhle partě, která často přečkala do jara i díky fackám v předkolech. Samo se to neudělá, musíte vyhodnotit, kdo má a nemá na vyšší level, zda není hazardem pro součinnost defenzivy přivést brankáře last minute, zda máte dostatečně kvalitní šířku kádru a dalších mnoho věcí. Pád do konferenční ligy by nebyl ostuda. Varováním však je, že Dinamo v bouřlivém týdnu plném změn je nastaveno na výhru daleko víc než vy, a že dostanete dvě branky v prodloužení po standardce. Tohle Evropa neodpouští a Slavia už to díky zkušenostem ví, Sparta teprve poznává.