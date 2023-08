Trpišovský při šancích vzpomínal na Lingra: Ogungbayi? Risk, ale vyšlo to

Vchod do Evropské ligy je pootevřený. Domácí vítězství 2:0 zní zajímavě, optimisticky. No jo, ale výsledné skóre mělo být 5:0. Nebo snad 6:0? Či 7:0? Záleží na vás… Jednaosmdesát minut Slavia proti Luhansku splachovala do kanálu ukrutné množství tutových možností. Až přišel do akce střídající habán Muhamed Tijani a hlavou smazal smírné počty. V samém konci se ještě trefil Lukáš Masopust. „Měli jsme z tolika šancí vytěžit víc,“ povzdechl si trenér Jindřich Trpišovský. Za týden k odvetě do Lublinu pojede český vicemistr stvrdit postup.

Není výsledek 2:0 málo vzhledem k množství šancí?

„Je pravdou, že náš výborný výkon dlouho nebyl korunovaný tím nejdůležitějším, a to góly. Vytvořili jsme si velký tlak, strašně moc nebezpečných situací, tlak na soupeře. Bohužel jsme strašně šancí neproměnili. Postupem času jsme prostřídali, přesto se nám nepodařilo dát kýžený první gól, který by utkání otevřel. Naštěstí se nám to povedlo z rohu a v nastavení jsme přidali druhý. Před zápasem bychom výsledek brali, bereme ho i teď. Máme dobrou výchozí pozici. Na druhou stranu za výkon, i za nebezpečnost výkonu, jsme ze zápasu měli vytěžit daleko víc.“

Ubíjely vás neproměněné příležitosti?

„Bylo jich vážně plno. Několikrát jsme se dostali za obranu soupeře, v první půli jsme šli dvakrát sami na brankáře, třikrát jsme před ním byli úplně sami, soupeř několikrát vykopával z brankové čáry. Měli jsme kupu dobrých střeleckých pozic. Jsem rád aspoň za dvě branky. V druhém poločase se ukázalo, z čeho jsme měli respekt. Tedy z rychlého přechod Luhansku. Celý tým však hrál dozadu obětavě, trojice vzadu si se vším dokázala poradit.“

Proč jste na posledních dvacet minut poslal v soutěžním utkání poprvé do hry devatenáctiletého Boluwatifeho Ogungbaye?

„Těžko se to vyslovuje, že? My mu zjednodušeně říkáme Bolek. V létě jsem jeho jméno třikrát spletl, tak jsme našli jednodušší ekvivalent. Na střídačce jsme se hodně rozhodovali, zda ho nasadíme. Nějak jsme ale cítili, i na základě soustředění v Rakousku, že je dobrý v určitých situacích do otevřeného prostoru na posledních pětadvaceti metrech. Má dobrý driblink i první dotyk. Byl to velký risk, nikdy takový zápas nehrál, ale nakonec jsme se pro něj rozhodli. Jsem rád, že to vyšlo, že má asistenci na druhý gól.“

Nevzpomněl jste si při neproměněných šancích na Ondřeje Lingra?

„Ano. V hlavě jsem Ondru přivolával, protože dnes to byly situace přímo pro něj. Jo, vzpomínal jsem. Vyražené střely gólmanem Ondra vždycky dorážel ve skluzu nebo si našel jiné místo. Trochu jsem ho vzýval a otáčel se, jestli někde vzadu na lavičce nesedí.“

Do odvety si vezete dvougólový náskok. Bude to podobný zápas jako s Dniprem-1 v Košicích?

„Asi ano. Cítil jsem z Dnipra, že v odvetě vzhledem k výsledku prvního zápasu hráli mnohem uvolněněji. Jiné to bude v tom, že asi nebudeme mít tak masivní podporu v hledišti. Předně se ale musíme připravit na Jablonec, hrajeme s ním za pár hodin. Pak spočítáme ztráty, zjistíme aktuální stav kádru a nachystáme se na odvetu. Myslím si, že druhý gól může být hodně důležitý.“