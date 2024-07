Nejlepší liga je tady. Chorý dělá rozdíl, Sparta ztratila část DNA

Pod novým názvem, s novou identitou a také s tolik očekávanou a nutnou kalibrovanou ofsajdovou lajnou. Dnes už Chance Liga urazila za skoro 10 let, co mohu být její součástí, velkou cestu. A pokud ve svých skoro 40 letech mám odpovědět na to, zda bude nejlepší za tu dobu, co ji vnímám, bez váhání povím, že ano.

Neskromně, k rozmachu fotbalové kultury dala díl také stanice O2 TV Sport. Na všechny zápasy ve vysílání už jsme navyklí, ale jsou tady další věci, které posunou ligu dál a výš. Ve studiích se příznivci mohou těšit na detailní statistické analýzy a na herní kartičky všech hráčů. Těšit se můžeme na speciální VAR centrum, které je určené rozhodčím nejvyšší fotbalové soutěže. A také na využití kalibrované ofsajdové lajny s certifikací FIFA.

Navíc všechny zápasy vyrábíme minimálně na osm kamer, atraktivnější duely až na čtrnáct kamer. Od září naskočí do zkušeného týmu expertů také kouč Martin Svědík. Pokud bude emotivní jen z poloviny jako na lavičce, máme se na co těšit.

Boj o titul má být sveden mezi Spartou a Slavií. Snad to bude zas tak napínavé, jako poslední dva roky, kdy byl rozdíl mezi prvním a druhým místem dohromady dva body. Sparta ztratila část DNA v kouči Priskem a lídrovi Krejčím. Jak moc to bude problém, je otázka. Na place možná méně než v kabině. Zapojení posil proběhne bleskově, ale kdo znal a věděl, když dorazil Sorensen, že jde o poklad za solidní peníz?

A Lars Friis je načichnutý vítěznou mentalitou a tužbou po dalším titulu a postupu do Ligy mistrů. Už prvních 9 kol ve spojení s honbou v předkolech bude velmi napovídat.

Stejně tak u Slavie, kde padají stejné cíle. Možná po dlouhém půstu s ještě větší razancí. Slavia už nemá prostor na toleranci a hájení. Všichni jsme zvědavi na Tomáše Chorého. Osobně ho beru jako prvek, který udělá z rivality ještě něco víc. Byl to drahý špás, na okamžitý cíl a jeho splnění ale za mě ten nejlepší. Pokud bych měl tipovat, bude on tím procentem, proč věřím miniaturně více týmu z Vršovic.

Ale je tady další spousta témat a lákadel. Jak to bude s klackama v Plzni? Ne, tuhle partu nejde podcenit, ale zatímco odchod v bráně dokázala s gustem nahradit, u Chorého to vidím jako těžší písemku. Nebyl žádný klub, kdo by byl tak závislý na jednom plejerovi a to nic proti jeho následovníkům. Nový Liberec, stabilizovaný Baník, Slovácko po změnách, zábavnější Teplice, urputný Hradec, omlazená Olomouc, ambicemi ověnčená Mladá Boleslav.

Tahle liga bude bavit a bude západního střihu se vším všudy. Na place, na tribunách, u nás, ve fanzonách, u kiosku, stejně tak na sociálních sítích. Zábava může začít.