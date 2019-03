Narozena pro velké věci. Jak „Maky“ Vondroušová dobývá kurty | iSport.cz

„Konečně jsem to já, cítím se výborně tenisově, jsem zdravá. Prostě úžasné,“ radovala se Vondroušová v Miami. Letos má bilanci 13:3 včetně skalpu světové dvojky Simony Halepové, po floridském turnaji vyletí přinejmenším na 43. příčku, výš v kariéře ještě nikdy nebyla. Co do počtu letos získaných bodů je dokonce 18. nejlepší na světě!

Přitom nejde o nějaký raketový průlom, ale postupné vyspívání bývalé juniorské jedničky, která tenis prostě sakra umí. Křehkost její tělesné schránky ji často brzdila, ale konečně je zdravá. Navíc si udělala pořádek ve svém týmu a už funguje jako skutečná profesionálka. Doma má mentora Jiřího Hřebce, s nímž spolupracuje léta a mají hezký vztah. Od podzimu ji jako kouč doprovází po světě Jan Hernych, bývalý Hřebcův svěřenec, s nímž si tahle introvertnější slečna také velmi dobře sedla.

Všechny části skládačky do sebe zapadly, Vondroušová se dostala do laufu a dává na odiv svůj um a od přírody daný talent. Šampion se nedá vychovat, ten se musí narodit, říká se. A to je případ Vondroušové.

Jiří Hřebec o ní říká, že je klučičí typ. Má extrémní pohybové nadání, po kurtu běhá jako gazela, disponuje úžasným zrychlením i shůry danou předvídavostí. V kombinaci s její levou rukou, která je vždy výhodou, trochu připomíná Rafu Nadala. Proti němu si také každou výměnu musíte vyhrát alespoň dvakrát. Trenéři na ní nejvíc oceňují její instinkty a přirozenou herní inteligenci, snad každou situaci na kurtu dokáže vyřešit správně. Tohle se nedá naučit, s tím se musíte narodit. Její šikovnost nejlépe demonstruje jedna libůstka: kraťasy, nejmilejší a asi i nejlepší úder české šikuly, s nímž dokáže rozhodovat zápasy.

Ač je útlá dívka, snaží se hrát agresivně, diktovat výměny. Ohromně zapracovala i na svém podání, jasně největší slabině. Dnes už si je schopna servisem i někdy pomoct.

Na konci června bude Vondroušové 20 let, coby holka ze severu Čech, která se zdráhá velkohubých prohlášení, si snad už i ona uvědomuje, že patří mezi tenisovou elitu. Prostě se etablovala, už nezírá na Halepovou a spol. s nábožnou úctou. Z Ameriky si odveze v březnové výplatě minimálně 8 milionů korun (před zdaněním), už nebude nucená počítat, může do sebe dál investovat.

To nejlepší je stále před Vondroušovou, která představuje spolu s další štvanickou nadějí Karolínou Muchovou světlou budoucnost českého ženského tenisu. Tyhle dvě mají za měsíc rozsvítit fedcupovou baráž proti Kanadě na prostějovské antuce, kde by měla za javorové listy nastoupit i další kometa, osmnáctiletá Bianca Andreescuová, šampionka z Indian Wells.

Poměry na WTA Tour se v posledních měsících dramaticky mění, na velká jména stále úspěšněji dotírají mladé slečny. I „Maky“ Vondroušová je toho důkazem.