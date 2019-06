Hlavně se z toho nezbláznit. Roland Garros je pro Vondroušovou teprve začátek | iSport.cz

Co čekat dál od Vondroušové, jíž se obrátí život vzhůru nohama? Dostane se pod drobnohled i výsledkový tlak. Nepůjde o procházku růžovým sadem, ale každá hvězda to musela zvládnout. Už za tři týdny začíná Wimbledon, kde bude mezi nasazenými. Na trávě s nízkým odskokem to pro Maky však nebude žádný med. Bude prohrávat, ne že ne. Na druhou stranu průměrná úroveň jejího tenisu je tak vysoká a konstantní, že i v horší dny dokáže vítězit. „Nečekám, že by měla prohrávat v prvních druhých kolech,“ myslí si její kouč Jiří Hřebec.

Především je však Vondroušová skvělým prototypem hráčky budoucnosti. Tak jako v Paříži vítězná Ashleigh Bartyová, třiadvacetiletá Australanka. Pestrá hra bez stereotypního hitování ze základní čáry, celodvorcový tenis. Tímhle směrem se bude bílý sport ubírat. A Vondroušová může být jeho vrcholnou představitelkou. „Že bude v desítce, to je skoro jasný. A časem si může ještě nějaká grandslamová finále zahrát,“ míní Jiří Hřebec.

Roland Garros 2019, ač skončilo skličujícím výsledkem, není žádný konec. Ale teprve začátek. A po něm platí dvojnásob: Hlavně se teď z nové situace nezbláznit.