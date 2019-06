Maďarský třesk ve Fed Cupu? Česko není svět, lepší se o něco pokusit | iSport.cz

Z pohledu hráček je mrzuté, že přicházejí o šanci předvést se v národních barvách doma svým fanouškům. A berlička, kterou je první kvalifikační kolo, jež zůstává v tradičním formátu doma/venku, je neobměkčí. Vždyť ty největší zápasy se budou příští tři roky hrát na antuce v budapešťské aréně pro dvanáct tisíc diváků pojmenované po Lászlóvi Pappovi, trojnásobném olympijském vítězi v boxu.

Pokud i české hráčky do reprezentace skutečně něco láká, je to vzácná příležitost nastoupit před svými lidmi, ve své zemi, kde nemají skoro žádnou příležitost se jinak ukázat. Vezměte jim tuhle motivaci a je pochopitelné, že zakroutí otráveně hlavami.

Pro české fanoušky je přitom ještě Budapešť luxusně blízko, letadlem jste tam z Prahy za hodinu, vlakem za šest, autem po D1 raději ne... Ale píchnout finálový týden do Singapuru či Číny, to by byla teprve dýka do zad.

Maďarsko si nový Fed Cup koupilo masivními vládními zárukami, kontroverzní premiér Viktor Orbán buduje image země přes velké sportovní akce. V singlovém žebříčku WTA nemá sice Maďarsko jedinou hráčku v top 100, elitní deblistka Timea Babosová asi domácí výběr nespasí. Na druhou stranu výhodná lokace v Evropě smysl dává.

Hořekovat nad novým formátem Fed Cpu, o jehož podobě se ví už půl roku a o níž Sport již v dubnu detailně informoval, nemá dnes pointu. Loni v listopadu jsme si všichni užili další vítězné finále v O2 areně proti americkému béčku. A také jsme kroutili hlavou nad tím, že se ty nejlepší hráčky z USA nemíní obtěžovat a nastoupit.

Dovedete si představit, že by fotbalista dobrovolně vynechal finále mistrovství světa, kterým sám sebe Fed Cup také nazývá? A vzpomenete si ještě na finále roku 2013, kdy Rusky vyslaly do boje o titul tým, jehož nejlepší hráčka byla až 138. na žebříčku?

V Česku se možná v posledních letech na Fed Cup stály fronty, stala se z něj národní zábava. Ale ve světě? Zájem o něj nebyl kdovíjaký. Již v minulosti se hledal funkční model, Světová skupina I se třeba zúžila z 16 na 8 týmů, na rozdíl od Davis Cupu už se dřív hrávalo turnajovým způsobem ne nepodobným tomu aktuálnímu.

Až budoucnost ukáže, zda současný radikální řez Mezinárodní tenisové federace bude kloudnou odpovědí. Šmahem ho zatracovat ale nedává smysl. I pro tenistky samotné přináší výhody. Celá soutěž jim teď zabere jen dva týdny z roku. Vyvrcholení proběhne už v dubnu, pro finalistky odpadne dosavadní listopadové protažení sezony o nějaké dva tři týdny, kdy se již celé rozlámané šponují k poslednímu vypětí. Petra Kvitová & spol. by vám jistě řekly, jak nepříjemné je přijít o takový extra čas na odpočinek při plnění reprezentačních povinností.

Velmi zajímavý je i finanční motiv. Ten sice není při reprezentaci to hlavní, ale uvažme: dvanáct milionů dolarů napumpovaných každoročně do hráček a šest dalších svazům, to už je významná injekce. Jen za postup do finálového turnaje si mezi sebe tenistky z každého týmu rozdělí 500 tisíc dolarů, vítězný tým pak vyinkasuje 3,2 milionu dolarů.

Když přihlédneme i k faktu, že letošní Turnaj mistryň v čínském Šen-čenu zdvojnásobí dotaci na 14 milionů dolarů, mohou si slečny z WTA Tour významně polepšit. Plusem je rovněž rozšíření pole těch, kdo budou mít na Fed Cup šanci. Dosavadní podoba s jen osmi týmy ve Světové skupině I diskvalifikovala řadu velkých jmen a ubírala soutěži punc. Nyní bude mít šanci na pohár rovnou dvacítka zemí.

Navíc jsou současné kroky s Fed Cupem a loni již stejně pozměněným Davis Cupem vnímány pořád jen jako přestupní stanice. Ideálem je dobrat se k akci, jež by se stala pátým grandslamem a finále mužské i ženské soutěže by proběhla společně na jednom místě. V téhle souvislosti se mluví o kalifornském Indian Wells jako o možném domově takového turnaje.

Nově představený model Fed Cupu není dokonalý, to nebyl ale ani ten původní. A je lepší se o něco pokusit, než se založenýma rukama čekat, zda dinosaurus jménem tenisové týmové soutěže zázračně sám neobživne.