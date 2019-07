Jak v Česku ten tenis děláte? Užívejme si rok báječných žen s raketou | iSport.cz

Příběh Strýcové, veteránky na sklonku kariéry, vzal ve Wimbledonu za srdce. A čím dál víc reportérů z celého světa přicházelo s otázkami: Jak vy to v Česku děláte?

Jen považte, co ženy z desetimilionového státu už letos dokázaly. Dvě grandslamová finále (Kvitová, Vndroušová), dvě další semifinále (Plíšková, Strýcová), jedno čtvrtfinále (Muchová). Už není jedna či dvě, ale rovnou čtyři tenistky, jež hlasitě promlouvají do posledních grandslamových kol.

Z řady již nevystupují pouze ranařky typu Kvitové s Plíškovou, reprezentantky tradiční české tenisové školy. Prosazují se i kreativní typy šikovné na síti, které mají také herní plán B či C. Vondroušové (20 let) s Muchovou (22) může patřit budoucnost a kdo ví, zda Strýcové ještě wimbledonský spektákl neprodlouží kariéru.

Český ženský tenis je co do šíře a kvality momentálně s tím americkým nejlepší na světě. A teď si nelžeme do kapsy optikou Fed Cupu, jenž leckde neberou vážně. Letošní výsledky jsou dosažené na grandslamech, podnicích s největší konkurencí, které mají největší výpovědní hodnotu.

A je se dál na co těšit. Už koncem srpna startuje US Open, je stále reálně možné, že na Turnaj mistryň do Šen-čenu vyrazí v singlu poprvé v historii hned trio z Česka. Ať vám to, báječné dámy s raketou, takhle hraje co nejdéle.