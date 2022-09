Třetí, ale největší. Federer je pro tenis tím, co Jordan pro basketbal

Řečí čísel končí Roger Federer kariéru až jako třetí nejúspěšnější lovec grandslamových titulů. Co dlouho předvídal, to se také stalo. Rafael Nadal s Novakem Djokovičem ho přejeli. Pokud by se však dalo měřit neměřitelné – globální sláva a oblíbenost u stovek milionů lidí, zůstane (možná navždy) číslem jedna.