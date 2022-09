Federer (41) končí kariéru. Děkoval své ženě, Kvitová poslala dojemný vzkaz

V jednačtyřiceti letech ohlásil Roger Federer zprávu, která zasáhla tenisový svět, byť se s ní již dlouho počítalo. Dvacetinásobný grandslamový šampion dává sbohem tenisu. Ještě se o příštím víkendu představí na Laver Cupu v Londýně, na turnaje ATP se však už nikdy nevrátí. „Pracoval jsem tvrdě na návratu, ale znám své tělo. A jeho zpráva byla v poslední době jasná – je ti 41 let a za 24 sezon jsi odehrál přes 1500 zápasů,“ uvedl Švýcar, že comeback po třetí operaci pravého kolena se již konat nebude a jeho tenisová dráha končí nadobro. Jeho kariéru pak okomentovali hvězdní tenisté, pořadatelé grandslamů či někdejší fotbalista Gary Lineker.

Vždy odmítal, že hraním v notně pokročilém věku by riskoval své jméno. „Tenis jsem začal hrát, protože tenhle sport miluji a na tom se nic nemění, i když už jsem starší. Tak proč bych se ho měl vzdávat?“ ptal se několikrát Roger Federer a připomínal, že na velké šampiony se vzpomíná díky největším zápasům, kdy byli na vrcholu sil. Ne kvůli době, kdy už zdravotně handicapovaní psali své poslední sportovní kapitoly.

Jeho odcházení bylo postupné. Kariéru měl postavenou i na pevném zdraví, vždyť na první operaci šel až ve 34 letech. Poslední sezony již ale jen urputně oddaloval nevyhnutelné. Od začátku roku 2020 odehrál pouhých 19 utkání, z posledního titulu se těšil v roce 2019 v rodné Basileji.

Ač to v tu chvíli nikdo netušil, ta Federerův poslední zápas přišel ve Wimbledonu 2021. Polák Hubert Hurkacz ho ve čtvrtfinále vyprovodil z londýnské trávy 6:3, 7:6, 6:0 a poslední sada už bolela na pohled. Osminásobný šampion Wimbledonu byl zcela bezmocný a utopený v mizérii. Až pak vyšlo najevo, že si na oblíbené trávě, kde slavil největší úspěchy, opět poškodil chronicky problémové pravé koleno.

Podstoupil další zákrok, dva měsíce chodil o berlích. Ještě letos na jaře ale hlásal, že vyšetření magnetickou rezonancí přineslo povzbudivé výsledky a on může začít připravovat comeback. Stavil se na wimbledonské slavnosti u příležitosti 100 let centrkurtu, přes léto se objevily krátké záběry, jak již opět tluče raketou do míčku. Evidentně však nešlo vše tak, jak si přál…Pověsti o tom, že má v koleni artritidu, při níž dochází k poškození chrupavky kloubu i kosti pod ní a k destrukci a deformaci kloubu, se zřejmě ukázaly pravdivé. Tohle je KONEC.

„Je to hořkosladké rozhodnutí, protože mi bude chybět vše, co naše Tour nabízí. Stejně tak je ale čas slavit. A že je toho dost. Považuji se za jednoho z nejšťastnějších lidí na Zemi. Dostal jsem výjimečný talent pro tenis a hrál ho na úrovni, jakou jsme si ani nedovedl představit mnohem déle, než by mě kdy napadlo,“ líčil Federer v rozlučkovém dopise.

„Tenis budu hrát dál, ale už ne na ATP Tour či grandslamech,“ dodal otec čtyř dětí, jenž jako první děkoval své manželce Mirce, s níž se seznámil během olympiády v Sydney 2000. „Prožila si se mnou každou minutu tohohle dobrodružství. Rozehrávala mě před finále, viděla nespočet mých zápasů, některé i v osmém měsíci těhotenství.“

Za profesionální kariéru, která trvala 24 sezon, vyhrál Federer 103 turnajů – což je druhý nejvyšší počet za Jimmym Connorsem (109). S dvaceti grandslamovými tituly je třetím nejúspěšnějším za svými největšími rivaly Rafaelem Nadalem (22) a Novakem Djokovičem (21).

V čele žebříčku stál 310 týdnů z toho 237 nepřetržitě. Jeho celková zápasová bilance zní neskutečně – 1251 vítězství a 275 porážek. Jen tenisem vydělal 130 milionů dolarů a násobně víc ještě reklamními smlouvami, když těžil ze své nesmírné popularity po celém světě.

„Z celého srdce děkuji všem lidem na světě, kteří jste malému podavači míčku z Basileje pomohli splnit dětský sen. A velké dík také patří tenisu - miluji tě a nikdy tě neopustím,“ rozloučil se mistr RF.

Budete chybět, Maestro.

Kvitová : Tenis už nikdy nebude stejný

„Rogere, vždycky jsi pro mě byl ohromnou inspirací. Tvoje elegance, půvab a vytříbená hra. Gratuluji ke skvělé kariéře. Tenis bez tebe už nikdy nebude stejný,“ napsala dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová na Twitteru.

„Drahý Rogere, můj příteli i soupeři,“ napsal Nadal. „Doufal jsem, že dnešní den nikdy nepřijde. Je to smutný den pro mě osobně, ale i pro fanoušky z celého světa. Bylo mi ctí sdílet s tebou celé ty roky a prožívat neuvěřitelné okamžiky na kurtu i mimo něj,“ dodal.

„Ještě toho spolu hodně zažijeme, to víme oba. Teď ale tobě, Mirce (manželce) i dětem přeji hodně štěstí. Uvidíme se v Londýně na Laver Cupu,“ přidal vítěz rekordních 22 grandslamů Nadal.

„Díky za společné zážitky,“ přidal Američan Roddick, který v roce 2009 prohrál s Federerem finále Wimbledonu. „Bylo mi ctí s tebou sdílet nejposvátnější arény našeho sportu,“ dodal.

„Roger byl jeden z mých idolů a inspirací. Díky za vše, co jsi pro tenis udělal. Ale pořád bych si s tebou chtěl zahrát,“ napsal Carlos Alcaraz, který se po nedělním triumfu na US Open stal v 19 letech nejmladší světovou jedničkou.

Slavná Bille Jean Kingová zase označila Federera za šampiona šampionů. „Předváděl nejkompletnější tenis z jeho generace a získal si srdce fanoušků po celém světě,“ uvedla.

„Sledovat tě hrát patřilo k radostem života. Spoustě lidí si dělal radost. Hodně štěstí do dalšího života,“ přidal bývalý anglický fotbalový reprezentant a nyní moderátor Lineker.

Předseda britské tenisové asociace Scott Lloyd je zase přesvědčený, že kdo viděl Federera hrát, nikdy na to nezapomene. „Měli jsme to štěstí, že mnoho z jeho skvělých výkonů předvedl ve Wimbledonu. Končí jako legenda,“ prohlásil.

Stručně vzdali Federerovi hold bývalý třetí hráč světa David Ferrer či Judy Murrayová , matka Andyho Murrayho. „Nejsmutnější den pro tenis. Díky, pane Federere,“ napsal Ferrer. „Konec velkolepé éry,“ přidala Murrayová.