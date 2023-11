Odvolat! Kapitán Pála hraje fandům na nervy. Muž bez ega ví, co dělá

BLOG JANA JAROCHA PŘÍMO ZE SEVILLY | Má doma šest titulů, což z něj dělá celosvětově nejúspěšnějšího kapitána Fed Cupu, dnes Billie Jean King Cupu. Šestnáct let už vévodí českému stroji na vítězství, přesto Petru Pálovi fanoušci zas a znova spílají, když se dozví, jakou že sestavu to opět vypustil ze šatny. Tak jako v úterý, kdy proti Švýcarkám nechal sedět wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou a do akce poslal debutantky Lindu Noskovou s Marií Bouzkovou.

Odvolat! Co to zase dělá! hrozili se příznivci tenisu. Poslední se smál ale skoro dvoumetrový holohlavý chlapík. Neschovává se za fráze, ví, jaký materiál má pod rukama. Do Sevilly přicestoval vyhrát pohár z mistrovství světa tenisových družstev posedmé a nebojí se riskovat. „Vždycky udělá finální rozhodnutí o sestavě, nese si zodpovědnost,“ popisuje David Kotyza, momentálně jeden z koučů Noskové, jenž uvnitř reprezentačního týmu strávil léta.

Úterní tah s debutantkami byl především odvážný. Markétě Vondroušové dal extra dny po nedělním příletu z Mexika, aby se připravila. V pátek jistojistě vyběhne v klíčovém zápase na americkou jedničku. Úterní debl hraný bez shod a supertiebreakem místo třetí sady zase posloužil Barboře Krejčíkové s Kateřinou Siniakovou jako dobrý trénink. Ty dvě spolu za reprezentaci vyhrály vůbec první deblový zápas, naladily se. Česko porazilo Švýcarsko 3:0, lepší to být nemohlo.

Pravda, triumf nad Švýcarkami bez Belindy Bencicové byl povinností, teprve od pátku dál vypukne opravdový turnaj. Tenisový nerd Pála bude zase bádat nad sestavami, citlivě a kreativně volit, koho postaví a koho ne. Má všechny informace, které potřebuje. Objíždí po světě turnaje, potkává se s hráčkami. Před pár měsíci na US Open jsme se spolu hluboko v noci vraceli autobusem na Manhattan a zase se chtěl bavit o tenise.

Je skvělým diplomatem i mužem bez ega. Do týmu zve osobní kouče nominovaných hráček. To by leckomu nevonělo, mohl by mít za to, že tím podkopává vlastní autoritu. „Ale Pinďa je pokorný, dá na osobní trenéry, hodně s nimi během týdne komunikuje. Komunikace je vůbec jeho hodně silná stránka, proto i holky rády jezdí,“ chválí kouč týmu David Kunst.

Kolikrát už Pála složil překvapivý a vítězný pár do deblu, kolikrát nachytal soupeřky singlovou nominací. Úspěšnost v tom má ohromnou.

„Nevím, jestli má ten kluk štěstí…,“ usmál se Kotyza, jehož další veterán Kunst okamžitě doplnil. „To už asi nebude štěstí…“