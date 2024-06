České Roland Garros: zápletka o LOH i spící obr. Kdo pomůže Krejčíkové?

Po Paříži se uzavírají žebříčky po olympijskou kvalifikaci. Kdo se za necelé dvě měsíce vrátí k Seině bojovat ve dvouhře pod pěti kruhy? Z mužů Jiří Lehečka (jeho účast je ale kvůli zranění zad nejistá) a Tomáš Macháč. Tradiční přetlak mezi ženami má opět zápletku. Podle umístění v žebříčku si právo startu vybojovaly Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková a Kateřina Siniaková. Již devět měsíců mimo hru stojící Karolína Muchová, která se připravuje na comeback, však může uplatnit chráněný žebříček a mimo povolený kvartet pro singl postavit Siniakovou. Podobně se na úkor Muchové dostala před třemi lety do Tokia Vondroušová a nakonec prožila stříbrný sen.

Lídryně Vondroušová

Brzy jí bude pětadvacet a dorůstá do nejlepších let. Na posledních čtyřech grandslamech hrála třikrát alespoň čtvrtfinále. Dokázala to na trávě, betonu i antuce. Zatím hraje z mnoha důvodů komplikovanou sezonu, počtem získaných bodů byla před Paříží až 25. nejúspěšnější v roce 2024. Na antukovém grandslamu ale konečně vyhrála čtyři zápasy za sebou, před travnatou částí sezony nabrala sílu. Pro wimbledonskou obhajobu ji bude potřebovat.