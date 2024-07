Barbie, trochu jiná šampionka. Krejčíková si dělá věci po svém

Nezastupuje ji IMG, Octagon či jiná mocná agentura, jejíž vliv by byl cítit i v zákulisí. O startovném na turnajích či o smlouvách vyjednává Krejčíková především sama. V éře, kdy ti nejlepší drží bezlepkové diety či vědecky zkoumají možnosti vlastního těla a snaží se pod sebemenším kamenem najít i titěrné procento, které by přidalo jejich výkonnosti, si najme za trenéra o dva roky mladšího kamaráda. Nick Kyrgios neměl žádného, když postoupil do finále Wimbledonu. Ani Marion Bartoliová, šampionka z roku 2013. Taky patřili či patří k těm nejsvéráznějším postavám, které za poslední léta tenis vyprodukoval. Krejčíková od nich není zase tak daleko.

Ti, co ji skutečně znají, říkají, že to je holka s dobrým srdcem, s níž je někdy ale těžké pořízení. Takovou pověst měla i Jana Novotná, její osudová trenérka. V jednom z rozhovorů mi pověděla: „Přiznávám, že mi přijde škoda, že jsem se v době své nejlepší slávy hodně uzavřela a myslela si, že čím míň toho o mně lidi budou vědět, tím to bude lepší.“ Sám jsem Janu poznal až po kariéře jako citlivou ženu, která se dokázala radovat ze života a přechod do sportovní penze díky tomu zvládla mnohem lehčím krokem než řada ostatních.

Takhle to možná bude i s její žačkou Krejčíkovou. Momentálně je však ve fázi největší slávy a svou někdejší trenérku kopíruje. Chrání si svou bublinu tak úsměvně důsledně, že v Londýně ani nechtěla zveřejnit jména českých interpretů, jejichž písničky poslouchá při nástupu na kurt.

V prostředí českého tenisu stojí stranou. Většina lidí ji považuje za excelentní hráčku a zvláštní patronku zároveň. Krásným proslovem vzdělávala svět při Turnaji mistryň v mexické Guadalajaře o výročí 17. listopadu v Česku, až slovy o svobodě v rodné vlasti rozplakala Martinu Navrátilovou. Loni při BJK Cupu v Beleku věnovala svou odměnu tureckým lidem zasaženým zemětřesením. Jenže dobré gesto s nikým nekonzultovala a zbytek týmu najednou vypadal hloupě.

Zlou krev navařila, když se předloni den před začátkem omluvila z finálového turnaje BJK Cupu v Glasgow. Rok předtím byla ve stejné soutěži největší hvězdou domácího týmu, který nastupoval v O2 aréně. Nezahrála dobře. Traduje se, že se na ní podepsalo i to, že po nocích jezdila domů na Moravu, kde umíral miláček jejich rodiny - pes. Vyrůstala s ním od devíti let, a když zemřel, pořídila si hned nového jorkšíra Foxíka.

Kdo miluje zvířata, musí být dobrý člověk, říká se. A Krejčíková, dcera dětské lékařky a učitele z Ivančic, která má dva starší bratry, není jen pejskařkou. Sní třebas o výletu na Aljašku, kde by ráda viděla medvědy. Nejspíš se na něj vydá po kariéře, až opustí všechny obranné mechanismy a možná začne jako její učitelka Jana Novotná častěji ukazovat svou opravdovou tvář.