Na Čechy se v Davis Cupu pískalo. Oprávněně, zbytečně hazardovali

KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Dlouho před vypuknutím finálové fáze Davis Cupu ve Valencii bylo známo, že český výběr čekají tři extrémně náročné zápasy se Španěly, Australany a Francouzi ve čtyřech dnech. Jeden den skončíte pozdě v noci a druhý musíte opět na plac. To vše v situaci, kdy za sebou bezprostředně máte grandslamové US Open a přesun z Ameriky do Evropy, což na těle pocítíte.

I kvůli tomu povolují pravidla nominovat do týmu pětici hráčů, český kapitán Jaroslav Navrátil toho stejně jako loni nevyužil. Znovu jako jediný ze šestnáctky národních výběrů, které se do závěrečné fáze tenisového mistrovství světa kvalifikovaly.

Už loni deník Sport a iSport.cz na tenhle hazard upozorňoval. Vše se však před rokem sešlo ideálně, všichni vydrželi zdraví a Česko bez porážky překvapivě postoupilo do play off. I pod dojmem téhle zkušenosti riskoval letos kapitán stejně. Jenže po roce se pokazilo snad vše, co se pokazit mohlo…

Navrátilovi se po prvním zápase se Španěly (0:3) zcela rozsypal tým, přišel o dva nejlepší tenisty. Jiří Lehečka onemocněl a ani ve čtvrtek neseděl na české lavičce. Tomáš Macháč už nedohrál středeční mač proti Carlosi Alcarazovi (7:6, 1:6) kvůli křeči v lýtku, která mu prostupovala do celého těla. Za 24 hodin se nedal do pořádku, i tak šel zraněný na kurt. Po šesti minutách za stavu 0:1 odevzdal bez boje Australanům vítězný bod na 0:2 a z kurtu ho vyprovodil i pískot. Za tohle si diváci nezaplatili…

Shodou okolností hrál ve čtvrtek o dva tisíce kilometrů severněji Vít Kopřiva challenger ve Štětíně, na antuce zdolal Němce Sebastiana Fanselowa 6:3, 6:0 a postoupil do čtvrtfinále. Kapitán Navrátil ho do daviscupového týmu pro Valencii nezařadil. Považoval 143. tenistu žebříčku za nepotřebného, byť ho v únoru při domácím kvalifikačním utkání s Izraelem (kdy Češi hráli v pěti) za rozhodnutého stavu postavil a Kopřiva získal bod.

Jeho argumentům šlo na jednu stranu rozumět. Ano, Kopřiva je challengerový hráč, jeho povrchem je antuka a na tvrdém není tak silný. Při současném daviscupovém týdnu nebyl takový prostor pro tréninky a kapitán pro ně nepotřeboval další tělo navíc. Proto se letělo ve čtyřech a doufalo se, že nepřijdou zdravotní komplikace.

Jenže ty na český tým udeřily v nečekané síle a postavily ho do extrémně složité pozice. Jistě, Vít Kopřiva by nebyl v singlu s ani jedním z Australanů favoritem, i tak by vydržel v zápase déle a měl mnohem větší šanci překvapit než kulhající Tomáš Macháč. Především by ale Češi se zdravým Kopřivou na kurtu působili profesionálně a nemuseli zakoušet takový trapas, jaký ve čtvrtek proběhl.

Tak snad příště už v pěti… Protože i když méně hráčů v týmu znamená větší podíl z odměny na hlavu, takové události nedělají českému tenisu dobré jméno.