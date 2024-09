Uražený Navrátil nepochopil situaci. Berdych jako nový kapitán? Trefa

KOMENTÁŘ JANA JAROCHA | Jaroslav Navrátil končí na židli daviscupového kapitána, ač chtěl dál pokračovat. Po osmnácti letech odchází muž, který měl v nejprestižnější týmové soutěži tenisu výsledky jako nikdo před ním. Dvě vítězství v letech 2012 a 2013 i finále z roku 2009, to vše s ikonickou dvojkou Tomáš Berdych – Radek Štěpánek, patří do jeho vizitky. Že odchází uražený a dotčený je jeden z důvodů, proč jde o správný krok.

Po fiasku ve Valencii neuznal sedmašedesátiletý Jaroslav Navrátil, že selhal, když do Španělska přivezl pouze čtyřhlavý tým, kdežto soupeři byli minimálně v pěti. Argumentoval, že síla jeho výběru by se nezvýšila, pokud by byl přítomný ještě Vít Kopřiva, momentálně 143. tenista žebříčku.

Jde o naprosté nepochopení situace. Ano, s Kopřivou by velmi pravděpodobně nebylo Česko tenisově silnější, ale bylo by ušetřeno mezinárodní ostudy, kdy pošle na kurt zraněného hráče, který po pěti minutách skrečuje. V utkání, v němž se přímo hraje o naději na postup do play off při mistrovství světa, jak si Davis Cup říká.

Kapitán je garantem toho, že servis pro hráče bude na úrovni, bude o ně pečováno a chráněno jejich zdraví tak, aby se do týmu chtěli vracet, což vůbec není jejich povinnost. Místo toho byl kvůli Navrátilově minele postaven Tomáš Macháč do situace, kdy se musel obětovat, hazardovat se svým zdravím.