Návrat Kvitové je uspěchaný, vždyť není fit. Kalendář ale diktuje. Vynechá Roland Garros?

Její comeback se v tuhle chvíli jeví nejvíc ze všeho jako uspěchaný. Nejdřív si chodila čím dál častěji pro zábavu zatrénovat v Praze na Spartu. V novém roce odletěla do tepla v USA na zkoušku, aby zjistila, zda je návrat možný a skutečně ho chce. Po pár týdnech v akademii Chris Evertové v Boca Raton se rozhodla – jdu do toho! A začátkem února tuhle zprávu poslala do světa s tím, že už za tři týdny začne na menším turnaji v Austinu.

Na kurty vtrhla živelně a až příliš brzy bez delšího systematického tréninku. Ostatně ten ji nikdy nebavil, ona je zápasový typ. Rozhodla se, že nebude brát ohledy na to, že renomovaná značka PK utrpí, bude kousat porážky a věřit, že se postupem času vyhraje do lepší formy.

Svérázný přístup šampionky, uvážíme-li, že v nedávné době se vracely také po mateřské její vrstevnice Caroline Wozniacká či Angelique Kerberová fit a stoprocentně ready. Kvitová nikdy nebyla atletkou jejich ražení, sedmnáct měsíců mimo i těžký porod císařským řezem se na jejím těle podepsaly a je to vidět. Pokud hraje úder z místa, v ruce to stále má. Jakmile ji soupeřka dostane do pohybu, a to bude plán každé protivnice, je to obrovský problém. Nehledě na to, že jí brzy dochází energie a tahá nohy.

Zápasovou praxi, timing na údery či vyhranost v přípravě nezískáte, kondici ale ano. Je to složka výkonu, kterou můžete skutečně kontrolovat. A Kvitová ji pod kontrolou nemá, jelikož tréninku na comeback neobětovala tolik a rozhodla se, že nejlepší přípravou pro ni budou samotné zápasy. Řekla si o volné karty a hned se vrhla na jedny z největších turnajů v roce. A možná i štěstí, že se v Indian Wells nedostala do 2. kola proti pozdější šampionce Mirře Andrejevové či nyní v Miami do zápasu s Coco Gauffovou, jelikož tyhle střety by hrozily krvavými lázněmi.

Při pohledu na kalendář tenisové sezony jde uvažování Kvitové i chápat. Ráda by byla v nejlepší formě na trávu, pokud by ale nenaskočila do kolotoče už nyní a nesehrála tři mače na amerických betonech, startovala by comeback až antukovou částí roku. A oranžová hlína je pro ni už nějaký čas za trest, od roku 2022 na ní vyhrála jediný ze sedmi zápasů. Poslední léta tohle období vždy přetrpěla a byla ráda, že skončilo. A i nyní by radost z tenisu na antuce těžko hledala.

Zatím není známo, na které turnaje povedou její příští kroky. Nabízí se podnik na antuce ve Stuttgartu, který se hraje netradičně v hale a jenž dokázala v sezoně 2019 vyhrát. Samozřejmostí by měla být účast v oblíbeném Madridu. Tam se jí ve vysoké nadmořské výšce, kde míče sviští rychleji, obvykle dařilo a je tamní trojnásobnou šampionkou.

Výprava na grandslamové Roland Garros se jeví ale jako méně pravděpodobná. Speciální žebříček může využít na dva majory, větší smysl dávají Wimbledon a US Open. A volnou kartu Francouzi cizincům velmi neradi dávají.

Ať už udělá plán jakýkoliv, nejvíc se vyplatí sledovat, v jakém stavu se po nějakém čase zase objeví na kurtech. Pokud je odhodlaná vložit do comebacku skutečné úsilí a bere ho vážně, vrátí se lépe připravená. Tenis rozhodně nezapomněla, při sledování posledního duelu v Miami se Sofií Keninovou si člověk říkal, že jí chybí tak moc a zároveň vlastně ne. Neoddiskutovatelné je, že se každým odehraným utkáním i přes porážky lepšila.

Co dá tenisu další měsíce, to se jí také vrátí. Teprve se ukáže, zda se chce jen rozptýlit s raketou v ruce, či comeback myslí skutečně vážně.