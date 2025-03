Malými krůčky se lepší, což demonstrovala proti nejsilnější soupeřce, s níž se po sedmnáctiměsíční mateřské pauze utkala. Tentokrát to však Petře Kvitové nestačilo ani na zisk jediné sady. Američanka Sofia Keninová (46. na WTA) v úvodním kole Miami Open předčila pětatřicetiletou veteránku 6:4, 7:5. Ani třetí utkání po návratu tak wimbledonská šampionka nedokázala vyhrát.

Když se v sezoně 2023 Petra Kvitová naposledy představila v Miami na Hard Rock Stadium, slavila jeden z největších titulů kariéry. O dva roky později už jako matka usilovala alespoň o čestný úspěch při počátku návratové mise. Nedočkala se ho.

Šestadvacetiletá Sofia Keninová, šampionka Australian Open 2020 a někdejší světová čtyřka, jež žije na Floridě a Miami je jejím domácím turnajem, i přes nespokojenost s vlastním výkonem nepovolila Kvitové ani set.

„Mlátila do toho vážně hodně, já se snažila zůstat solidní. Nehrála jsem stoprocentně, ale zvládla jsem to,“ líčila po utkání vítězka, jež vyhrála na body 72:57 a nenechala se nalomit chaosem, který se Kvitová pokoušela hrou na jednu ránu na kurtu vytvořit.

Česká tenistka trefila téměř dvakrát tolik winnerů (28:15), udělala však také mnohem víc nevynucených chyb (36:18). Po šesti dvojchybách v úvodních dvou gamech se Kvitová zlepšila na servisu a přidala i 13 es. V koncovce druhé sady již ale bylo evidentní, jak jí docházejí síly.

První dva návratové mače Kvitové proběhly jak přes kopírák. Vyhraný první set, pak ale otočka soupeřky. Dokázaly je zosnovat Britka Jodie Burrageová (189. na WTA) v Austinu a Francouzka Varvara Gračevová (70.) v Indian Wells. Keninová, o třídu kvalitnější sokyně, zvládla zvítězit proti momentálně 1126. hráčce žebříčku ve dvou setech.

Kvitová opět vstoupila do zápasu dobře. Díky dvěma vítězným returnům hned prorazila soupeřčin servis a sama pak navzdory dvojchybám obhájila ten svůj – 2:0. Plán Kvitové byl jasný, co nejkratší výměny. A tak se hrála přestřelka z vůle české tenistky, jež jí zpočátku proti zaskočené sokyni dávala naději. Postupem času si šestadvacetiletá Američanka čím dál zvykala na vabank hru wimbledonské šampionky a začala se na kurtu cítit pohodlněji.

V prvních dvou gamech na podání Kvitová spáchala šest dvojchyb a pomohla Keninové k otočce na 3:2. Ještě však dokázala opět zareagovat a svým druhým brejkem v utkání šla do vedení 4:3 s podáním k dobru. S novými míči však zaváhala, soupeřka ji opět obrala o podání, když zvlášť přes to druhé bodovala celou úvodní sadu na počkání.

Za 39 minut byl prvnímu setu konec, Kvitová ho ztratila 4:6 a k 18 vítězným úderům přidala 17 nevynucených chyb. Bilance Američanky byla stabilnějších 8:8.

V druhé sadě se hrálo bez brejkbolové šance až do stavu 5:4 ve prospěch Američanky. Ta si následně vypracovala první mečbol zápasu, který však Kvitová odvrátila přímým bodem z podání a srovnala na 5:5. Vzrůstající únava a stále chybějící zápasová praxe, jež se promítala do lehčích chyb, však Kvitovou dostihly. Za stavu 5:6 přišla počtvrté v utkání o servis a na mečbol vypálila bekhend do autu – 5:7.

Za hodinu a půl bylo hotovo, Kvitová se z amerického výjezdu vrací s bilancí 0:3, Keninovou čeká ve druhém kole hvězdná krajanka Coco Gauffová.

Siniaková a Fruhvirtová postupují

Kateřina Siniaková splnila roli žebříčkové favoritky po dvou a půl hodinách. Zatímco první dva sety obě tenistky vyhrály hladce za půl hodiny, třetí sada dospěla až do tie-breaku. Předtím Siniaková nevyužila vedení 3:0 a za stavu 5:4 mečbol. Při další příležitosti k ukončení utkání za stavu 6:4 ve zkrácené hře se už česká tenistka mohla radovat, poté co 93. hráčka světa Jüan Jüe poslala svůj bekhend do autu.

V dalším utkání se 57. hráčka světa Siniaková střetne s Tunisankou Uns Džábirovou, jež měla coby nasazená na úvod volno.

Dvě a půl hodiny bojovala o postup i Linda Fruhvirtová, která se do hlavní soutěže dostala stejně jako její úterní soupeřka z kvalifikace. Pražská rodačka si nakonec připsala první výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour od loňského října a v 2. kole ji čeká duel s Brazilkou Beatriz Haddadovou-Maiaovou.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Siniaková (ČR) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 2:6, 7:6 (7:4),

L. Fruhvirtová (ČR) - Liuová (USA) 7:5, 4:6, 6:3,

Keninová (USA) - Kvitová (ČR) 6:4, 7:5.