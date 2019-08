Ať Bouzková zesílí, z Plíškové jsem rozpačitý. Růženka procitla po 5 letech | iSport.cz

Marie Bouzková je velmi koncentrovaná, bojovná, údery má založené naprosto ukázkově. Jen jednu výtku bych k ní měl. Vypadá jako typická česká škola, akorát při servisu nepřinožuje. Během podání nepřisune pravou nohu k levé. Tím, jak si nadhazuje míček nad sebe a nepřinoží, nevyužívá váhu těla. Táhne celý servis jen rukou.

Pohyb i švih má krásný, ale kdyby přinožila, víc se do úderu položí a poletí jí první servis třeba i o dvacet kilometrů rychleji. Také nebude tolik zatěžovat pravé rameno, s nímž by mohla mít v budoucnu problémy. Monfils hrál servis taky dlouho bez přinožování, teď ho změnil a dává spoustu es. Když to zvládl on, není důvod, aby to nedokázala i ona.

Bouzková mi připomínala Mandlíkovou za mlada. Potřebovala by ale v zimní pauze opatrně naposilovat vršek těla. Ramínka má tak úzká, že by mohla skákat do flašky. Potřebuje si pomoct lehčími body. Aby dala sem tam nějaké eso, připravila si výměnu.

Jinak je to ale super hráčka. Všechny údery má skvěle založené, na rozdíl od většiny hráček umí i voleje a nebojí se jich. Dovede zahrát set bez nevynucené chyby. Její pohyb je naprosto úžasný, ohromně anticipuje, je radost na ni koukat. Navíc působí jako moc milá holka. Přijde mi hrozně poslušná, a že má tenis opravdu ráda. Prostě super typ.

Pět až šest Češek v první desítce?

Pro český tenis je to další úžasná zpráva. Vypadá to, že za pár let bychom mohli mít pět až šest hráček na první desítku. Což je v jedné generaci úplně neuvěřitelné. Kromě Plíškové a Kvitové je tam Vondroušová, Muchová, Siniaková a teď vyletěla Bouzková.