Frydrych, Holeš a Stanciu v základu Slavie. I pro boj o Ligu mistrů? | iSport.cz

Zacpává si Nicolae Stanciu uši? Kvůli ohlušující atmosféře to nebude • Pavel Mazáč/sport

Kapitán Tomáš Souček proniká do liberecké obrany • Pavel Mazáč/sport

S postupem času se tribuny nořily do šera • Pavel Mazáč/sport

Do prvního vrcholu slávistické sezony – předkola Ligy mistrů – chybí už jen deset dní. A zápas s Libercem, který červenobílí v povadlé atmosféře bez diváků vyhráli 1:0, byl pro jejich trenéra Jindřicha Trpišovského předposlední možností testovat. Využil ji hojně, do základní sestavy nasadil stopera Michala Frydrycha, poprvé od úvodu hrál drahý záložník Nicolae Stanciu, úplnou premiéru si v červenobílých barvách odbyl Tomáš Holeš, a to ne na kraji obrany, ale na křídle. Jak se s nimi dá počítat?