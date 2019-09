Schickův přesun do Lipska? Pro něj to může být tuplovaná výhra | iSport.cz

Německý klub se během zatím krátkého působení v bundeslize (začíná v ní čtvrtou sezonu) okamžitě usadil mezi elitou a hraje evropské poháry. V nich může v této sezoně nabídnout i lákavější výzvu než Řím, které je v Evropské lize. Lipsko se těší na Ligu mistrů.

Ale hlavně, existují předpoklady pro to, aby se Schick nedaleko českých hranic uchytil. Lipsko vede progresivní trenér Julian Nagelsmann, který chtěl českého útočníka už v minulosti do Hoffenheimu. Líbí se mu, oceňuje jeho schopnosti, dá mu důvěru, šanci, případně i podporu.

Navíc Schick by měl zapadnout do herního stylu Lipska. To hraje ve formaci se dvěma útočníky a vedle hbitého Tima Wernera, největší persony týmu, nastupuje Yussuf Poulsen, což je typologicky docela podobný hráč jako Schick. Vytáhlý, pohyblivý, šikovný s míčem, umí obejít protihráče. Nagelsmann tak mezi ně bude moct rozkládat zátěž.

Nemělo by to být tak, že by měl na Schickově pozici v sestavě někdo tak prominentní postavení jako Edin Džeko v AS Řím. Výchozí podmínky nezní pro Schicka špatně. Mnohem lépe než v Itálii. Jen je využít.