Paska o hostování Schicka v Lipsku: Tvrdá jednání do poslední minuty | iSport.cz

Údajně se rokovalo téměř do poslední minuty. Byla jednání tak tvrdá?

„Velmi. Celý přestup se uzavřel po sedmnácté hodině. Kluby se nemohly shodnout na některých věcech. Nebylo to nic jednoduchého. Nicméně se vše povedlo, pro Patrika je to správné řešení. Všechny strany si výsledek pochvalují.“

Proč se jednání tak protahovala? Řím nechtěl prodělat?

„Vždycky jde o peníze. Tím je řečeno vše. Detaily ale nemůžu prozradit.“

Je pro Schicka odchod z Říma vysvobozením?

„AS Řím je super klub, ale z hlediska vytížení to nebylo ono. Navíc se během jara proměnil management klubu, odešel sportovní ředitel Monchi, měnil se trenér. Dlouho jsme o celé věci přemýšleli a nakonec došli k závěru, že bychom chtěli změnit prostředí. U mě je to tak, že vždycky preferuji bundesligu. S Patrikem jsme se na tom shodli. Tohle řešení se nám oběma zamlouvalo.“

Ještě ke všemu Lipsko…

„Ano, je to skvělý klub, hraje Ligu mistrů. Minulou sezonu byl v bundeslize třetí za Bayernem a Dortmundem. Letos se očekává, že je bude znovu pronásledovat. Po třech kolech vede tabulku bez ztráty bodu. Patrik se těší, má novou motivaci.“

Řím hrál s jedním útočníkem, povětšinou s Edinem Džekem, Lipsko věří schématu 3-5-2. I tohle jste zvažovali?

„Ne, to nehrálo roli. Když jste v těchto výšinách, musíte vědět, že vstupujete do vysoce konkurenčního prostředí. A je úplně jedno, v jakém klubu. Nikdo si nemůže vybírat. Jedinou starostí Patrika je to, aby pořádně pracoval a prosadil se. Jestli jde do Dortmundu, Lipska, Paříže nebo Anglie, je úplně fuk. Všude jsou kvalitní hráči z celého světa. Na top úrovni, kde chce Patrik být, je obrovská konkurence. Tím je všechno dané. Hráč je v těchto klubech velmi dobře placený, tudíž se požaduje odpovídající výkon.“

Schick neprožil v Římě snadné období. Během dvou let nezískal pevné místo v základní sestavě. Dá se přechod do Lipska chápat jako restart kariéry?

„Všechno záleží na Patrikovi. Ví, do čeho jde. V Lipsku je široký kádr, klub hraje tři soutěže, dá se očekávat, že dostane odpovídající šanci. V klubu pracuje velmi dobrý trenér…“