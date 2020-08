Barcelona bez Messiho? Ztráta identity i nové výzvy pro klub i hvězdu

Kapitán Barcelony Lionel Messi poté, co proti Atlétiku vstřelil svou 700 soutěžní branku v kariéře • Profimedia.cz

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • ČTK

Lionel Messi po prohře v předposledním kole pálil do vlastního týmu • Reuters

Lionel Messi nechápal, co se na hřišti děje • Reuters

Odchod z Barcelony do jiného klubu bude pro Lionela Messiho výzvou. Bude úspěšný i mimo katalánský velkoklub? • Profimedia.cz

Všechno však jednou končí a zdá se, že k rozvodu mezi Messim a Barcelonou dochází právě nyní. Ne úplně nečekaně, indicie o možném odchodu drobného dribléra se objevovaly už delší dobu. Co by to pro Barcelonu znamenalo? Určitě ztrátu jisté (a ne malé) části identity, pro každého byl Messi jejím symbolem, miliony fanoušků po celém světě jí fandily právě díky kumštu chlapíka z Rosaria, dresy a další suvenýry s jeho jménem či obličejem vynášely majlant.

Nahradit Messiho bude v tomto směru nemožné. Najít nového borce, který si vybuduje takovou auru, bude tak bavit lidi a tak pevně se sepne s klubem, by se rovnalo zázraku. Navíc fanoušci si hrdiny, se kterými se mohou silně identifikovat, žádají a hledají je.

Pro Barcelonu ale Messiho chystaný odchod představuje i novou příležitost. Šanci změnit se, zbavit se závislosti na jednom hráči, i když byl výjimečný. Katalánci se budou moct víc opírat o týmové souznění, změnu potřebují. Kolapsy v posledních třech ročnících Ligy mistrů proti AS Řím, Liverpoolu a naposledy Bayernu naznačily, že už neumí dojít na vrchol. Barcelona se změní, i když snadné to i kvůli rozbouřeným fandům nebude.

Každý se teď ale bude muset přizpůsobit potřebám celku. Ostatně nový trenér Ronald Koeman to dal Messimu pocítit, když mu řekl, že je konec s jeho privilegii v sestavě a že vše bude muset dělat pro tým, což hvězda podle zpráv ze Španělska nerozdýchala. Nikdo si nebude moct dovolit pauzírování při bránění či ležérní návraty zpátky.

Případná nová štace bude výzvou a motivací i pro Messiho. Španělsko si podmanil, ale mnoho lidí si v průběhu jeho výjimečné kariéry pokládalo otázku, jak by si vedl jinde. Teď by měla přijít odpověď. A bude zajímavá i z pohledu, že Cristiano Ronaldo, věčný Messiho rival, se dokázal prosadit v Anglii, Španělsku a Itálii. Všude ukázal svou výjimečnost. Předvede ji i Messi mimo Barcelonu?

