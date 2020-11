Jankto je pro Šilhavého důležitý muž, zůstává křídlem číslo jedna

Rychlost, dravost, nebojácnost, drzost, tah na bránu. To vše reprezentační záložník Jakub Jankto má. Umí před bránu poslat i štiplavý centr, dostává se do šancí. Když národní tým vymýšlel proti Izraeli, který v Lize národů porazil 1:0, něco nebezpečného, Jankto se do akce významným dílem motal. Potvrdil, že lepší křídlo trenér Jaroslav Šilhavý momentálně k dispozici nemá.