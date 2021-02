Příchod Deliho do Slavie? Oboustranná výpomoc i vzkaz pro Takácse a spol.

Hostování do konce sezony by mělo přinést požadovaný efekt pro Deliho i Slavii. V Edenu populární obránce prostředí v klubu dobře zná, ví, co trenér Jindřich Trpišovský po hráčích žádá, nebude mít problém s adaptací a měl by být prakticky okamžitě přínosem. Byť je otázkou, v jakém herním rozpoložení momentálně je, když naposledy hrál čtyři dny před Štědrým dnem. Navíc ale může být společně s Ondřejem Kúdelou oporou a jakýmsi mentorem pro mladého a neustále rostoucího Davida Zimu a Tarase Kačarabu, který si na nároky ve Slavii ještě zvyká.

„Sešívaní“ zase stále bojují ve třech soutěžích (domácí liga a pohár + Evropská liga), tudíž se v nahuštěném programu a nevyzpytatelné době místo pro navrátilce v sestavě v některých zápasech jistě najde.

Působení Deliho v Edenu bude trvat jen půl roku, delší spolupráce se jeví velmi nepravděpodobně, skoro nemožně. Jednak proto, že africký obránce má dál smlouvu v Bruggách a tíhne i kvůli rodině k frankofonnímu prostředí, druhak proto, že Slavia má několik stoperů rozstrkaných na hostováních. A z velké části je celá anabáze kolem Deliho i vzkazem pro ně, zejména pro Ondřeje Karafiáta, jenž je nyní v Liberci, a Ladislava Takácse, který hostuje v Mladé Boleslavi. Oba odešli v lednu a Slavia by je zřejmě využila už nyní, jenže řády to nedovolují.

Angažováním Deliho chce mít Slavia jistotu jen na jaro. Komfortní pozice v tabulce naskýtala Trpišovskému a jeho štábu dobrou možnost přivést někoho nového a zapracovávat ho do sestavy, podobně jako tomu bylo ve druhé části minulé sezony v případě Davida Zimy. Červenobílí to neudělali, čímž dávají najevo, že od léta s kmenovými hráči, které zapůjčili ostatním, počítají.

Hovorka totiž bude chybět jistě i část podzimu, možná zmešká celý. Před novou sezonou tak bude celek z Vršovic hledat doplnění k Zimovi, Kúdelovi a případně Kačarabovi, pokud na něj uplatní dvacetimilionovou opci, ve vlastních zdrojích. Karafiát a Takács, možná i Jaroslav Zelený, tak dostávají pro jaro zajímavý impuls. Nechť se předvedou. V létě bude minimálně pro někoho z nich v Edenu místo.