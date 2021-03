Německé ztráty budou bolet. Dočkal? Šilhavý ukázal odvahu

Začněme tím, co národní tým hodně ovlivní. Absence čtyř legionářů z německé bundesligy je průšvih. Fakt mrzutá komplikace. Proč? Protože reprezentaci hned v úvodu kvalifikace o mistrovství světa čekají dva stěžejní duely, které potřebuje zvládnout, aby mohla teoreticky uvažovat o prvním místě ve skupině. A o to chce zkusit zabojovat, jak deklarovala po losu. Češi doma hostí Belgii, nejsilnější celek své grupy, a letí do Walesu, což je další lačný aspirant na průnik na šampionát.

Tyto zápasy hodně určí české ambice v tomhle společenství. Oba soupeři, na něž národní mužstvo vyrukuje bez brankáře Jiřího Pavlenky, obránce Pavla Kadeřábka, záložníka Vladimíra Daridy a útočníka Patrika Schicka, jedou na mistrovství Evropy, Belgičané by tam mohli zaútočit i na medaili. Proti nim potřebujete sestavit co nejsilnější možný výběr, každá absence bude citelná. Německé ztráty budou bolet.

Schick je bez diskuse nejlepším českým útočníkem. Ačkoliv Leverkusen zažívá trpké období, pětadvacetiletý střelec vykazuje v bundeslize slušnou fazonu, dává góly. Umí se trefit v těžkých zápasech. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý si už mnohokrát musel pomoct bez něj, takže Schickova absence pro něj není novinkou. Ale Češi jsou bez vytáhlého forvarda slabší.

Pavlenka zase chytá pravidelně v Brémách, mohl být brankářskou jedničkou při malém vytížení Tomáše Vaclíka v Seville a nepříliš povedených posledních týdnech Ondřeje Koláře ve Slavii. Kadeřábek mohl nabídnout zkušenosti i kvalitu, byl by adekvátním krytím za Vladimírem Coufalem.

Darida bude chybět ve středu hřiště. Další znatelný zásah. Šilhavému vykrystalizovala uprostřed zálohy trojice Darida, Tomáš Souček, Alex Král. Všichni jsou pracovití a hlavně sehraní. Dobře se doplňují, umí si vyhovět.

Alternativou mohl být právě Bořek Dočkal, kterého nyní stavitel národního týmu vynechal. Jde o překvapivé rozhodnutí. Rázné, které vybočuje z konzervativní pověsti Šilhavého. Ten obvyklého kapitána a lídra mužstva držel i v době, kdy se na něj snášela kritika. Do Dočkala rád vkládal důvěru.

Teď udělal změnu, ukázal odvahu, v nepříjemné situaci dal přednost jiným. Do sestavy se dere dynamický a pohyblivý slávista Lukáš Provod, který se v tuhle chvíli jeví jako dobrý doplněk ke Královi se Součkem do středu zálohy. Běžecké dispozice, technická zdatnost i načerpané sebevědomí mu dávají dobré předpoklady, aby tuhle roli zvládl. Pak je tu Antonín Barák, který si přiveze z italské Verony zajímavé herní rozpoložení, zažívá povedené období.

Dočkal byl nyní odstaven. Častokrát už se mluvilo o tom, že není tak dynamický, rychlý, že se do fyzicky náročných bitev nehodí. Na druhou stranu stále disponuje přednostmi, jeho nápady a kreativita se v určitých pasážích mohou hodit. Šilhavý se bez nich teď obejde. Pro záložníka Sparty je každopádně opomenutí v téhle nominaci vážným vzkazem i pro červnové mistrovství Evropy. Vzdálilo se mu.