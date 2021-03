Šachy kvůli rizikovému Česku: speciál pro Schicka a spol., Souček bez rodiny

Patrik Schick se trefil do sítě Bielefeldu, porážku Leverkusenu ale neodvrátil • Profimedia.cz

Patrik Schick se trefil do sítě Bielefeldu, porážku Leverkusenu ale neodvrátil • Profimedia.cz

Epidemie stále nechce zpomalit, Česko patří mezi nejhorší státy v potlačení nemoci COVID-19 a figuruje na seznamu rizikových zemí, což má velmi nepříjemné konsekvence pro národní tým na startu kvalifikace o mistrovství světa v Kataru v roce 2022 . Hráči z německé bundesligy mohou zasáhnout pouze do duelu v Estonsku (24. března). Pak se odpojí od týmu a vrátí se zpět do svých klubů. Na domácí utkání s Belgií (27. března) a následný zápas ve Walesu (30. března) k dispozici nebudou...

„Nesmí vstoupit na naše území, ani do Walesu. Pokud ano, čekala by je po návratu do Německa čtrnáctidenní karanténa,“ vysvětlil manažer reprezentace Libor Sionko.

Konkrétně se jedná o brankáře Jiřího Pavlenku z Brém, univerzála Pavla Kadeřábka z Hoffenheimu, středopolaře Herty Vladimíra Daridu a střelce Leverkusenu Patrika Schicka. Tito hráči bude mít během srazu speciální režim.

Zatímco drtivá většina národního týmu se sejde na začátku příštího týdne v pražském hotelu Don Giovanni, čtveřice z bundesligy do Česka vůbec neodcestuje.

V úterý pro ně bude v Německu připraveno privátní letadlo, které je přepraví do Tallinu, dějiště utkání. Ještě předtím všichni absolvovují testy v odběrových pracovištích Synlabu, což je akreditovaná laboratoř speciálně určená k tomuto typu utkání.

„Je to jediná možná varianta. Chytli jsme se jí, museli jsme splnit spoustu pravidel, proto jsem rád, že se vše povedlo zrealizovat. Po návratu do Česka najedeme na standardní režim, sraz bude pokračovat tak, jak jsme zvyklí,“ vysvětlil Sionko.

V Německu se hráči sejdou na dvou malých tranzitních letištích. U Kolína nad Rýnem naskočí do malého letounu Schick s Kadeřábkem, kousek od Berlína zase Pavlenka s Daridou. Přílet do estonské metropole je naplánovaný krátce poté, co dosedne letadlo s hlavní výpravou z Prahy.

„Ihned se k nám připojí. V Německu máme člověka, který všechno koordinuje, ovšem musím poděkovat i klubům, v kterých kluci působí. Se vším nám vyšly vstříc, pomáhaly i s organizací testů. O hráče bude postaráno. Až skončí zápas, přesuneme se na tallinnské letiště a oni se od nás odpojí,“ doplnil manažer české reprezentace.

Angličané na fotbal myslí

Jednání probíhala také s kluby z Ostrovů, nicméně v Anglii neplatí tak přísná pravidla. Tomáš Souček a Vladimír Coufal z West Hamu, Tomáš Kalas z Bristolu a Matěj Vydra z Burnley absolvují kompletní porci zápasů, byť i oni budou mít přísný režim.

„Angličané myslí na fotbal i v pandemické době, hráčům jsou vystavované různé výjimky, fotbal je tam náboženství. Ovšem jakákoliv výjimka je podmíněna spoustou opatření. Kluci z Anglie musí po příletu okamžitě na hotel, máme pro ně připraveny speciální transfery z letiště, vůbec se nesmí potkat s vlastní s rodinou. Konkrétně od West Hamu máme přesný seznam požadavků, aby hráči po návratu do klubu nemuseli do karantény. Všechno respektujeme, snažíme se vše splnit, aby nenastal zbytečný problém,“ sdělil detaily Libor Sionko.

Pozitivní zprávou pro národní tým je, že vedení pátého celku Premier League nemá speciální požadavky na herní vytížení klíčové dvojice. Souček s Coufalem tak mohou odehrát maximální porci tří úvodních utkání kvalifikace.