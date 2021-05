Deli jako nejlepší řešení stopera pro Slavii? Takhle draze dál už ne

Jasně, v téhle dohodě se odráží Deliho kontrakt z Brugg, zároveň však ukazuje na to, že v zimě nešlo jen o vzájemnou kamarádskou výpomoc, ale i nákladnou operaci.

Slavia se na konci ledna ocitla v těžké situaci na stoperském postu. Kvůli vážnému zranění kolena jí vypadl David Hovorka, na hostování už byli rozstrkaní Ladislav Takács (Mladá Boleslav) s Ondřejem Karafiátem (Liberec) a červenobílí měli otevřené tři bojové fronty (liga, pohár, Evropská liga). Museli urychleně jednat.

Zvolili pořádně drahou variantu s Delim. Zřejmě proto, že chtěli mít spolehlivého třetího stopera, o kterého se mohou kdykoliv opřít. Do úzkých se opravdu dostali hlavně v Evropské lize: David Zima se vykartoval na odvetu s Rangers, Ondřej Kúdela měl trest pro duely s Arsenalem. Deli na Rangers pomohl, ke smůle všech ho ale do utkání proti Arsenalu nepustil koronavirus.

Když si člověk zpětně promítne možnosti, které se nabízely, moc lepších nenajdeme. Pokud tedy bereme v úvahu, že „sešívaní“ hledali řešení jen na půl roku. Mohli si stáhnout z hostování v Jablonci Jaroslava Zeleného, jinak by ale složitě hledali levnějšího a zároveň prověřeného hráče.

Příchod stopera například ze Sparty, Plzně či Baníku Ostrava by stál určitě víc a hlavně by byl ve většině případů skoro nerealizovatelný. Sáhnutí pro středního obránce do menšího českého klubu by zase nemuselo znamenat okamžitou pomoc, což ostatně jasně ukázal příklad Tarase Kačaraby, jenž se po příchodu z Liberce v Edenu pořád adaptuje. Nákup v zahraničí by spojil obě rizika.

Ačkoliv přínos Deliho na jaře neodpovídal pořizovacím nákladům, uvažování vršovického kolosu se dalo v danou chvíli pochopit. Snaha získat devětadvacetiletého obránce natrvalo už však tolik smysl nedává. Ano, Slavia se při obřím trestu na deset soutěžních zápasů pod hlavičkou UEFA pro Kúdelu dostala před kvalifikací o Ligu mistrů do nepříjemné situace. A v Delim může vidět hráče, který jí má tuhle náročnou cestu pomoct zvládnout.

Jenže angažování oblíbeného stopera nebude snadné. Červenobílí budou muset licitovat o peníze s Bruggami, aby se přestupová částka ideálně blížila co nejvíce nule, a pak také se samotným Delim o snížení jeho finančního ohodnocení. To současné je dál stěží přijatelné.

Navíc jeho obsáhlý chorobopis varuje před tím, jestli se mu před klíčovými zápasy něco nestane. Celá akce může dobře vyjít, ale sportovní i ekonomické riziko téhle investice je docela vysoké. To se dá spíš rozhlédnout jinde v zahraničí. Slavia se zkrátka dostala do pozice, že když chce kvalitu, musí za ni zaplatit (viz Alexander Bah).

Zimní příchod afrického obránce se dal číst i jako šance pro hráče, kteří byli v tu dobu na hostování. Teď se zdá, že Takács a spol. nemají zase tak velkou důvěru. Proč? Vždyť právě Takács ukazoval ve Slavii solidní předpoklady, může se dál rozvíjet. Zelený má za sebou dobrou sezonu v Jablonci, na stoperu se chytil. Navíc trenér Jindřich Trpišovský umí s hráči pracovat, posouvat je, tyhle dva už i zná.

Stoperská pozice zůstává ožehavým tématem s řadou otázek. Jedna z nejdůležitějších zní, jestli by Deli byl opravdu nejlepším řešením. Nejsem si vůbec jistý.

The Best of Simon Deli: čím si stoper získal srdce slávistů