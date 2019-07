Risk i odvaha. Slavia s novými stopery stojí před určením vlastních cílů | iSport.cz

Slávisté slaví další gól do sítě Teplic • Barbora Reichová / Sport

Trenér Trpišovský posílá do hry posilu Nicolaea Stancia • Barbora Reichová / Sport

Do Teplic přicestovala spousta fanoušků Slavie, kteří viděli dominantní výkon svého týmu • Barbora Reichová / Sport

Po teplickém masakru se dá uzavřít jedna z důležitých otázek slávistického podzimu. „Sešívaní“ se podle slov trenéra Jindřicha Trpišovského rozhodli nereagovat na odchody Simona Deliho a Michaela Ngadeua. Obhajoba double a boj o Ligu mistrů bude na Ondřeji Kúdelovi, Davidu Hovorkovi, potažmo Michalu Frydrychovi a Alexi Královi, když na to přijde. Je to možná riskantní, bláhové, záleží na vkusu každého, ale je to taky odvážné a sebevědomé. A bez odvahy není slávy...