Zapněte si pásy. Divočáka Kuchtu změnila výzva a nevybíravé prostředí

Seděl v autě, telefon na handsfree, uháněl směr rodný Jičín za rodiči na statek. Jeho vyprávění bylo nezvykle bezprostřední a autentické, žádné uhýbání. Mluvil prostě o všem a hodně. Jako by on sám cítil, že má před sebou životní skok, který mu definitivně změní kariéru k lepšímu.

Jan Kuchta byl už tenkrát, v půlce července loňského roku, nakročený do Slavie, když o tom dával rozhovor. Plno vtipů, upřímnosti, nadšení. Na konci měsíce tam fakt přestoupil.

Spoluhráči ho podle svědectví trenérů a dalších lidí z fotbalu dřív neměli moc rádi. Choval se... Prostě zvláštně. Třeba že do svých kolegů až přehnaně zajížděl na tréninku. A pak měl ještě druhou tvář. Ta, o které sportovní ředitel Teplic Štěpán Vachoušek prohlásil, že zračí, že ho fotbal příliš netankuje. Že pro Kuchtu není na prvním místě.

On sám v rozhovoru pro Sport říkal, že nad sebou potřebuje pevnou ruku. A že je mu stokrát milejší, když ho liberecký trenér Pavel Hoftych v patřičnou chvíli poslal hezky do prdele, žádné vytáčky. A že je mu za to vděčný.

Právě pod Ještědem se Kuchta konečně chytil. Tak, že Slavia dokonce spěchala na uplatnění zpětného odkupu o rok dřív, než měla jeho platnost smluvně naběhnout. Pochybnosti nad tímhle návratem domů, nad Kuchtovou kariérou, ale neustávaly.

Hráč, který blahé paměti neměl ani za mák chuť dokončit středoškolské vzdělání, přicházel jako sice lepší, ale pořád ne dodělaný útočník pro echt fotbal, který ve Slavii už dlouhou dobu tvrdí. Tituly, poháry, Evropa, tam najednou má mířit Kuchtova kariéra.

„Sešívaná“ kabina má ale neoddiskutovatelné kouzlo – konkurence. Navíc „kontrolovaná“ poloblázny z trenérského štábu, kteří v hráčích probouzejí motivaci, sebedůvěru. Platí to na každého.

Na Davida Hovorku možná tak, že prostě nenechá kolegovi místo v sestavě a riskuje obnovení vážného zranění. Tady se patří popřát hodně štěstí s uzdravováním, protože pro 27letého stopera tu končí jakákoliv legrace, jakékoliv obyčejné zotavování z nahodilého problému...

Optimista ve vápně Kuchta: Dvě branky Olomouci, hattrick ve Zlíně

Na Ladislava Takácse zatím spíš negativně. Svou epizodu ve Slavii dosud zcela nechytil, psychicky náročná úloha ho převálcovala a odešel se nastartovat raději na hostování do Mladé Boleslavi.

A platí to i na Jana Kuchtu. Zatím si nikdo z jeho spoluhráčů nestěžoval na jeho chování, dříve celkem problémovému hráči to v nabitém kolektivu s ostatními klape. A všichni teď mají další důvod vzít slávistického odchovance mezi sebe – vždyť jim pomáhá být efektivní v zápasech, vyhrávat.

Od listopadového střeleckého probuzení nasázel v této sezoně celkem deset soutěžních branek, z toho osm v lize a je třetí nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže. Po rozpačitém začátku sezony, který mu ztížil prodělaný koronavirus ještě z přípravy, se zdá, že pořád a pořád akceleruje. Ostatně to říkává i trenér Ivan Hašek v pořadu iSport.cz Insider. „Když má míč, nezpomaluje, zrychluje ho,“ všímá si.

Možná to chtělo tu největší výzvu, aby si Jan Kuchta nastavil mozkovnu stoprocentně na fotbal. Zcela jistě pomohlo i leckdy nevybíravé kolegium trenéra Jindřicha Trpišovského.

Najednou jsou z toho góly v Evropské lize, salva v domácí soutěži a všudypřítomná dobrá nálada.