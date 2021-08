Případ Slavia: Zápasy se mají hrát. A argument repre? Daň za to být nejlepší

KOMENTÁŘ JANA PODROUŽKA | Dneska měla hrát Slavia. Ligová fotbalová asociace jí ale uhnula a nechala ji po vzoru Ferencvárose, Legie nebo Dinama o víkendu odpočívat. Má to mít lepší efekt na připravenost týmu na důležitou odvetu třetího předkola Ligy mistrů proti maďarskému mistrovi.

„Sešívaní“ o to požádali podruhé, poprvé s předstihem v minulém týdnu, kdy ještě LFA nevyhověla. Teď znovu, když se seběhly dohromady dvě věci. První kvalifikační zápas Slavii velmi nevyšel a zároveň se jí zkomplikovala cesta zpět z Budapešti do Prahy kvůli porouchanému letadlu.

Pominula ale fakt, že jako tuzemský nejlepší tým má taky hromadu jmen ve svém kádru, z nichž mnoho se těšilo na to, že přichází jejich čas – dnes v podvečer proti Sigmě Olomouc. Těch hráčů je celkem 33, devět z nich se vůbec nevešlo na evropskou soupisku. A ze zápasové nominace proti Ferencvárosi pět fotbalistů do středečního utkání vůbec nezasáhlo, pomineme-li devatenáctiletého brankáře z červenobílé juniorky Christiána Fülöpa.

Pokud jsou všichni tito hráči pro trenéra Jindřicha Trpišovského na Sigmu nepoužitelní, proč jsou v kádru? Ten přece rozšiřovali, aby na náročný program měl mistr dost možností a sil. Místo toho zůstávají jedinci za statisíce měsíčně bez zápasové zátěže. Zbytečně. A peníze letí kamsi oknem.

Paradoxní na tom je, že kromě koeficientu hrají „sešívaní“ především o své živobytí, o to, aby z Evropy vytřískali dost peněz a rozpočet nezůstal nenaplněn.

Předseda Jaroslav Tvrdík argumentoval později ještě jinak. Že si přece jeho tým zaslouží čas na maximální přípravu, když Slavia kromě jiného taky táhne reprezentaci. Ovšem to je zkrátka daň za to být nejlepší. Tohle chování zavání oportunismem. Na jednu stranu chtějí být červenobílí velebeni za své mimořádné sportovní počínání, na druhou si stěžují na každou nevýhodnou okolnost z toho vyplývající.

Jasně že klub bojuje o své pohodlí, je to tak nějak normální, běžné. Ovšem fotbalové zápasy se prostě mají hrát, a pokud Slavia míří mezi evropskou společnost nebo do ní spíš už několik posledních let zjevně patří, program středa-sobota nebo jiná jeho podoba není nic dramatického. Vůbec není.

O to se měla postarat LFA. Nejdřív ano, minulý týden nápad „sešívaných“ suše spláchla. Napodruhé tlaku podlehla. Tlaku, podle jehož rétoriky je domácí soutěž jakýmsi nezbytným přívažkem. Asi jako v Maďarsku a Chorvatsku…

Ovšem pohárové umístěnky se rozdávají teprve podle umístění v lize. Tam to všechno začíná.

Máme ohnuté priority a nestaráme se o důležité věci. Nehledáme východiska a systémová řešení.

Teď třeba Slavia MUSÍ vyřadit Ferencváros a všichni jí u toho MUSÍ fandit, kdo se zprotiví, je terorista. Okolní svět jako by na tu chvíli přestal existovat.

Tak s chutí do toho.